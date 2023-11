Nexi e Webidoo: al via partnership per la trasformazione digitale delle PMI

Nexi, annunciata partnership con Webidoo: sistemi di pagamento avanzati e AI per la trasformazione digitale delle PMI

In Italia, più di 36 milioni di utenti utilizzano metodi di pagamento digitale e 33 milioni acquistano online (+39% rispetto al periodo pre covid). In linea con i dati riportati, il settore dell'e-commerce ha subito una forte spinta positiva negli ultimi anni, fornendo alle imprese uno strumento pratico per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Nexi, da sempre al fianco delle imprese che vogliono intraprendere un percorso consapevole verso l'efficientamento digitale, ha concluso un'importante partnership in collaborazione con Webidoo, azienda italiana specializzata nella digital transformation delle PMI.

L'obiettivo della partnership è quello di fornire alle realtà coinvolte uno strumento efficace per accelerare i processi di gestione dell'e-commerce, in un'ottica di semplificazione e multifunzionalità. Vantaggi e benefici arriveranno per aziende appartenenti a numerosi settori di mercato, dal retail ai servizi, con uno sbocco naturale nei verticali della ristorazione e dell’hospitality, anche in riferimento alla necessità di soluzioni di presenza digitale per prenotazioni a distanza, strategie di comunicazione e gestione delle recensioni.

"I dati riportati dal Politecnico di Milano attraverso l’Osservatorio eCommerce 2023, pubblicati pochi giorni fa, parlano di una crescita del settore del +13% rispetto all’anno precedente. In particolare, c’è stata una crescita molto importante del segmento dei servizi, con il turismo che è cresciuto del 30%", ha raccontato Dirk Pinamonti, head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi. "Mentre il segmento dei prodotti resta più o meno stabile dopo aver subito una forte impennata durante i due anni di pandemia, quello dei servizi segue un andamento opposto, registrando un rimbalzo molto positivo".

Ciò che fa ben sperare è la grande presa di consapevolezza da parte degli operatori. "Oggi, tutti i settori si sono aperti all’e-commerce", ha dichiarato Pinamonti. "Pensiamo ad esempio alla Pubblica Amministrazione, con 19 mila enti pubblici che hanno accettato pagamenti digitali nel 2022, per un totale di 61 miliardi di euro". L'approccio propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica nel settore dei pagamenti digitale consente di semplificare gradualmente la vita dei cittadini, rendendo gli stessi sempre più avvezzi ai pagamenti a distanza.

I settori della ristorazione e dell’hospitality sono stati tra quelli più impattati dall’accelerazione digitale. Gli imprenditori sono spesso alla ricerca di soluzioni in grado di consentire ai clienti la prenotazione online di un tavolo del proprio locale o una stanza d’albergo. "Nel segmento dell'hotellerie e della ristorazione, emerge con sempre maggiore frequenza la necessità di aprire un canale digitale proprio, che va ad aggiungersi alle piattaforme globali già in essere da diversi anni. Questo tipo di reazione vale sia per gli hotel, che possono sfruttare la trasformazione digitale per creare un proprio sito web online con la possibilità di accettare prenotazioni e pre-pagamenti e, allo stesso tempo, per i ristoranti".

Con l'attuale consolidamento delle prospettive di crescita dei due settori, gli esercenti hanno capito che "è importante avere una strategia multicanale", soprattutto se prendiamo in considerazione un fenomeno di particolare importanza come quello delle prenotazioni. "Sempre più ristoranti, soprattutto nel segmento della ristorazione di alta fascia, vogliono avere la 'garanzia della prenotazione', come una volta succedeva solo nel segmento dell’hotellerie", ha dichiarato Dirk Pinamonti. "Un adeguata tutela sulla prenotazione permette infatti di ridurre i rischi e proteggersi in caso di no show del cliente, vincendo la disputa e evitando la perdita di denaro".

L'intervista di affaritaliani.it a Dirk Pinamonti, head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi

Dirk Pinamonti, head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi, ha raccontato in un'intervista ad affaritaliani.it il processo di sviluppo della partnership attivata con Webidoo e quali sono i principali vantaggi in arrivo per i consumatori. Nell'ambito della collaborazione, i clienti di Webidoo potranno attivare i servizi di pagamento innovativi e sicuri di Nexi all’interno di Jooice, la piattaforma di marketing digitale di Webidoo focalizzata sulle piccole e medie imprese. "Jooice consente una gestione 'a tutto tondo' delle prenotazioni e delle campagne di advertising e marketing geolocalizzate, tramite l'utilizzo dell’intelligenza artificiale", ha raccontato Dirk Pinamonti.

La rete di vendita di Nexi mette a disposizione di ristoratori e albergatori un pacchetto evoluto e distintivo basato su strumenti di incasso per pagamenti card present (POS fisici), con l'aggiunta dei servizi digitali innovativi offerti dalla piattaforma Jooice. "Daremo in bundle a chi sceglierà il nostro POS la piattaforma Jooice di Webidoo, con i primi due mesi gratis a costo zero", ha spiegato Pinamonti. "Gli esercenti ottengono con Jooice uno strumento pratico e intuitivo che consente loro di accelerare la crescita del proprio business e la loro presenza digitale".

Nello sviluppo della collaborazione, è importante citare anche un ulteriore elemento di semplificazione del business, che riguarda l'integrazione con XPay. "Essendo Webidoo-Jooice integrato con XPay, gli esercenti possono avvalersi automaticamente del servizio 'Incasso senza pensieri'. L'obiettivo di questo strumento è quello di eliminare il rischio di perdita in caso di no show, con la possibilità di gestire le prenotazioni e massimizzare la garanzia di incasso anche in caso di disdetta. Il servizio permette infatti di controllare le transazioni contestate, azzerando i casi di dispute perse".

"Inoltre, XPay abilita l’esercente a ricevere pagamenti in 30 diversi metodi, mettendo in risalto un aspetto cruciale per una user experience di successo: utilizzare il proprio metodo di pagamento preferito determina la scelta di acquisto stessa", ha concluso l'head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi. Il risultato è un pacchetto completo per gestione centralizzata e semplificata delle attività di digital marketing integrata con strumenti di incasso adatti alle proprie esigenze. "Parliamo di uno strumento che può interessare sia le realtà più complesse che ricercano attivamente la semplicità, sia le realtà più piccole che hanno bisogno di uno strumento pratico per iniziare ad espandersi".

Nel contesto dell'e-commerce, è consigliabile adottare un approccio graduale e sperimentale. Non è necessario impegnarsi in investimenti ingenti fin dall'inizio. "Si può iniziare con soluzioni più semplici, come ad esempio un semplice 'pay-by-link' inviato via social o un sito web pronto all’uso come il nostro prodotto 'Vetrina Digitale', dove è necessario solo inserire i prodotti a catalogo per iniziare a vendere", ha spiegato Dirk Pinamonti. "Al contrario, se il business richiede una gestione più complessa, si può considerare l'opzione di un sito web sviluppato da agenzie specializzate, con integrazioni complesse, automatismi innovativi, intelligenza artificiale etc".

"Indipendentemente dalla scelta, è essenziale concentrarsi sull'esperienza dell'utente. La facilità di navigazione, un processo di pagamento senza intoppi e informazioni chiare sui prodotti sono elementi cruciali per generare trust con i consumatori finali. Inoltre, è importante pianificare attentamente le strategie di visibilità per il raggiungimento del proprio target di riferimento individuando i canali di comunicazione più coerenti con il posizionamento del brand. Oltre alle campagne digital, tra i nostri clienti stiamo notando ottime performance nel mondo dell’influencer marketing e UGC, che se sviluppato bene, garantiscono ottime performance in termini di visibilità", ha dichiarato Pinamonti.

Nexi sta attualmente concentrando i propri sforzi su settori strategici italiani di grande importanza. Nel segmento del turismo, la PayTech sta introducendo "Incasso senza Pensieri" per potenziare l’offerta delle Agenzie di Viaggio. Vale poi la pena citare il pacchetto "Boost," che offre ai merchant una serie di servizi innovativi sviluppati da Nexi per rendere il pagamento più veloce e più sicuro. Ad oggi, gli esercenti che hanno adottato queste funzionalità hanno registrato una crescita fino al 29% nel tasso di conversione.

"Guardando al futuro, stiamo esplorando ulteriori opportunità per innovare il settore con diverse funzionalità tra cui i pagamenti con QR code, l’estensione dell’offerta sui metodi di pagamento alternativi e i Buy Now Pay Later. Allo stesso tempo, continueremo a valutare l'espansione delle nostre soluzioni verticali in altri settori, al fine di offrire vantaggi concreti sia ai nostri clienti che ai merchant", ha concluso Dirk Pinamonti.