Novartis lancia la nuova campagna di comunicazione "Da Quore a Cuore"

Novartis, Antonio Rossi è il testimonial della nuova campagna "Da Quore a Cuore": l'obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione cardiovascolare

Si è tenuta oggi, presso il Padiglione Sacco del Policlinico di Milano, la conferenza stampa di lancio della nuova campagna di comunicazione promossa da Novartis "Da Quore a Cuore". L’iniziativa punta a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e della corretta gestione post-evento cardiovascolare. Patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) e dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), la campagna si rivolge principalmente a chi è più soggetto a malattie cardiovascolari aterosclerotiche (perché ha già vissuto episodi come infarto o ictus, per via della familiarità o a causa di altri fattori), con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidive attraverso l'aderenza alle terapie raccomandate e uno stile di vita sano.

A prendere parte all'evento, Alberico Luigi Catapano, Presidente SISA (Società Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi); Stefano Carugo, Direttore del Dipartimento Area Cardio-Toraco Vascolare del Policlinico di Milano; Paola Coco, Chief Medical Officer di Novartis in Italia; Maria Rosaria Di Somma, Segretario Generale AISC (Associazione Italiana Scompensati Cardiaci); Emanuela Folco, Presidente FIPC (Fondazione Italiana per il Cuore) e Matteo Stocco, Direttore Generale del Policlinico di Milano.

Fulcro della campagna è il gioco di parole "quore", scritto appositamente con la "Q" per simboleggiare l'errore e richiamare l'attenzione sugli sbagli che si possono commettere nella gestione della propria salute cardiovascolare. Secondo i dati presentati, meno del 50% dei pazienti con ipercolesterolemia segue correttamente le terapie prescritte. Un aspetto centrale - come è emerso nel corso dell'incontro odierno - è dunque l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero la capacità del paziente di comprendere pienamente le proprie condizioni, i trattamenti necessari e l'importanza di avere sane abitudini.

"Da oltre 40 anni continuiamo a mettere la scienza e le tecnologie più avanzate al servizio della salute, sviluppando nuove soluzioni terapeutiche per le patologie cardiovascolari. Continua il nostro impegno nella prevenzione secondaria", commenta Paola Coco, CSO & Medical Affairs Head, Novartis Italia, "offrendo il supporto e le risorse necessarie per affrontare le sfide che seguono un evento cardiaco. Insieme a professionisti sanitari, Istituzioni e Associazioni pazienti, vogliamo aiutare le persone a vivere una vita più lunga e sana, garantendo che nessun cuore smetta di battere prematuramente".

Testimonial della campagna, Antonio Rossi: il campione olimpico ha infatti condiviso la propria esperienza personale per sottolineare l'importanza del messaggio veicolato "Da Quore a Cuore". Dopo aver subito un infarto, Rossi ha compreso l'importanza di prendersi cura del proprio corpo in modo diverso e di monitorare regolarmente parametri cruciali come il colesterolo LDL, fattore chiave nella prevenzione degli eventi cardiaci.

"Non avrei mai immaginato a 52 anni di dover affrontare un attacco di cuore e modificare la gestione post-intervento. Come atleta ho sempre creduto che il mio cuore fosse in perfetta forma eppure, in quel momento, ho realizzato la sottile differenza che esiste tra un 'Quore' e un 'Cuore'. Dopo l'infarto", spiega Antonio Rossi, campione olimpionico di canoa, "ho capito quanto sia importante non solo allenare il corpo, ma anche prendermi cura del cuore in modo completo e consapevole. Grazie al supporto del centro cardiologico di riferimento che mi ha reso maggiormente consapevole, ho imparato a gestire il percorso di cura e di monitoraggio del colesterolo LDL, per evitare che il mio 'Quore' resti vulnerabile".

Tramite questa iniziativa, Il Policlinico di Milano avvierà da oggi controlli gratuiti del colesterolo LDL e consulenze cardiologiche, come parte di una serie di eventi nazionali volti a promuovere la cura della salute cardiovascolare. La campagna sottolinea l'importanza di un corretto stile di vita, come alimentazione equilibrata e attività fisica, elementi che risultano fondamentali per evitare che un “quore” malato impedisca di tornare a vivere pienamente. La prevenzione contiene infatti un importante carattere sociale, ed eventi come quello di oggi ci ricordano come sia necessario, affinché venga vista secondo la giusta prospettiva, un cambiamento di paradigma culturale, che passi, appunto, dall'alfabetizzazione sanitaria e da una rinnovata e migliorata comunicazione medico-paziente.

Le dichiarazioni di Paola Coco, CSO & Medical Affairs Head Novartis Italia ad affaritaliani.it

"L'obiettivo della campagna 'Da Quore a Cuore', presentata oggi, è quello di sensibilizzare la popolazione ad elevato rischio di eventi cardiovascolari, o chi ne ha già vissuto uno, relativamente all'importanza di mantenere adeguati livelli di colesterolo. Sappiamo, infatti, che nonostante la terapia purtroppo molti pazienti non raggiungono i livelli target richiesti", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Paola Coco, CSO & Medical Affairs Head di Novartis Italia.

"È fondamentale la collaborazione con le associazioni pazienti, con le associazioni cliniche e con le istituzioni proprio nell'ottica della prevenzione. Campagne come quella di oggi sono l'esempio di una serie di attività che Novartis mette in campo al fine di garantire un adeguato controllo dei fattori di rischio per i pazienti", ha concluso Coco.