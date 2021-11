NTT Data, inaugurata la nuova sede. Ruffinoni: “In arrivo 5.000 assunzioni”

NTT Data inaugura il nuovo quartier generale a Milano e annuncia 5.000 assunzioni entro il 2025

“Da oggi, più grandi di prima”. Questo il motto di NTT Data nel giorno dell’inaugurazione del nuovo headquarter milanese in via Ernesto Calindri. La multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, infatti, si è appena trasferita in una nuova, imponente sede: due edifici (per un totale di 16.000 mq) modellati sui valori della Società 5.0 e quasi completamente a impatto zero.

Presente per il taglio del nastro, accanto all’amministratore delegato Walter Ruffinoni, anche il Sindaco Giuseppe Sala, che si è detto soddisfatto della riuscita espansione industriale a sud della città e dell’ambizioso piano di assunzioni annunciato dall’azienda. Ruffinoni, infatti, ha espresso la volontà di procedere con 5.000 assunzioni nei prossimi tre anni, con un occhio di riguardo verso i giovani neolaureati, per supportare la crescita negli ambiti Cloud, Security, Consulting, Java, Data Science, Design e IoT.

“Il nuovo headquarter milanese rappresenta non solo la volontà di continuare a investire e assumere in Italia, ma è anche un manifesto della nostra visione per il futuro del lavoro che vede gli ambienti adattarsi alle nuove esigenze delle persone”, ha dichiarato. “Il modo di stare in ufficio sta cambiando, è necessario considerarlo come luogo di relazione in cui favorire lo scambio creativo, che sta alla base di qualsiasi innovazione. Vogliamo costruire un ambiente di lavoro accogliente in cui le nostre persone e le 5000 che assumeremo da qui al 2025 si sentano ispirate e siano il motore che permetterà all’azienda di fare la differenza per il nostro Paese”.

I nuovi spazi di NTT Data – distribuiti su due edifici, detti Human Building e Technology Building – sono stati realizzati coerentemente con le nuove logiche di fruizione e vivibilità degli ambienti di lavoro, con l’intento di mettere al centro il benessere del singolo individuo, l’importanza del senso di comunità e di inclusione, oltre che il principio di sostenibilità e il potere del digitale. I due edifici, infatti, si avvalgono di forniture di energia elettrica 100% da fonti rinnovabili, oltre ad avere un sistema autonomo di pannelli fotovoltaici.

L’apertura di questi nuovi uffici si inserisce nella prima parte di un consistente piano di investimenti, del valore di 200 milioni di euro, per ampliare le sedi di NTT Data sul territorio italiano. Piano che, nei prossimi mesi, andrà a interessare anche Roma (dove verranno inaugurate due nuove sedi), Torino (con una struttura all’intero del Politecnico), Cosenza (dove si andrà a potenziare il polo già in forte crescita negli ultimi anni) e Napoli (con dei nuovi spazi il prossimo mese).