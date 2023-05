Nuncas, il futuro dell'house care tra sostenibilità e Made in Italy

Nuncas, una storia tutta italiana: quattro generazioni a confronto e qualità al 1° posto da oltre 100 anni

Nuncas è una storica azienda italiana a conduzione familiare che opera sel settore dell'home care. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, il marchio fa della qualità e dell'innovazione un binomio vincente di crescita ed evoluzione, ponendo sempre al primo posto le esigenze del cliente: questo intercettando nuovi trend e bisogni anche di nicchia, e realizzando prodotti che mirino non solo a soddisfare, ma anche a stupire. Nata nel 1920 a Milano da un’idea imprenditoriale del suo fondatore, Nunzio Cassata, l'azienda ad oggi si trova alla quarta generazione ed è guidata da Luca Manzoni, Rosy Cassata e i figli Carlotta e Aurelio, i quali non abbandonano i valori e l'eccellenza del Made in Italy, sinonimo di una particolare cura nella qualità delle formule e di un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità.

In un settore dominato dalle grandi multinazionali, Nuncas è riuscita a guadagnarsi e mantenere il primato collocandosi nella fascia alta di mercato, continuando la sua corsa. Obiettivo per i prossimi anni? Diventare, grazie all'innovazione, l'azienda di riferimento per il consumatore europeo che ricerca il benessere all'interno dello spazio abitativo. Ed è stata proprio l'innovazione ad aver guidato Nuncas e Haier nella realizzazione di WashPass, la prima lavatrice in abbonamento, controllata dall’intelligenza artificiale e basata sulla chimica disaggregata. Tale concetto, ideato nei laboratori dell'azienda, consiste, come afferma l'AD Luca Manzoni, nel "disaggregare la chimica dei detersivi raggruppando tutte le materie prime in miscele ricombinate dall’intelligenza artificiale direttamente nella lavatrice". Il risultato è la creazione del miglior detersivo per ogni specifico bisogno, aumentandone l'efficacia e riducendo a zero gli sprechi. Infatti, il detergente non è più nel classico flacone, ma in quattro erogatori alloggiati all'interno della lavatrice, ognuno contenente dei componenti attivi.

L’intervista di affaritaliani.it a Luca Manzoni, Amministratore Delegato Nuncas

“Nuncas nasce nel 1920 da un’idea imprenditoriale del nonno di mia moglie, a Milano. I primi prodotti furono pelli importate dall’America e prodotti per lucidare scarpe e borse. Ad oggi noi ci identifichiamo, da oltre 100 anni, come la scienza nella cura italiana per la bellezza della casa: siamo legati strettamente al Made in Italy, questo è ciò che ci differenzia dalle multinazionali, assieme alla volontà di vendere prodotti di altissima qualità”, racconta l’Ingegnere Luca Manzoni, Amministratore Delegato di Nuncas. Circa il 10% della popolazione di Nuncas è nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo, il cuore dell’azienda: da qui nascono prodotti e formule. L’obiettivo, come tiene a sottolineare Manzoni, è quello di creare prodotti che siano veramente necessari, che risolvano problemi reali: “La nostra idea non è di mero marketing, il concetto alla base di Nuncas è diverso e consiste nella ricerca di competenza e capacità in un contesto in cui prevalgono moltissime grandi aziende che non sono italiane”.