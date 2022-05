Nuova digital identity per Fidia Farmaceutici: Regenerate & Evolve

Il gruppo italiano leader mondiale nei prodotti a base d acido ialuronico

È online il nuovo sito web corporate di Fidia Farmaceutici realizzato da Isobar. Non solo una nuova veste grafica per una migliore esperienza di navigazione, ma soprattutto un vero e proprio restyling dell’immagine del Gruppo farmaceutico italiano, leader mondiale nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati.

La nuova piattaforma digitale supporta il percorso di modernizzazione e trasformazione avviato dall’azienda, racchiuso in Regenerate and Evolve il nuovo posizionamento che punta a spostare la percezione da un’azienda farmaceutica dalla forte impronta italiana ad un’azienda globale in grado di cogliere le evoluzioni del mercato e partecipare attivamente alla trasformazione del settore sanitario.

“Con Regenerate & Evolve inizia una nuova narrazione del brand Fidia proiettandolo nel futuro pur nel rispetto della nostra storia – commenta Carlo Pizzocaro, AD e Presidente di Fidia Farmaceutici – Queste due parole racchiudono e rendono tangibile il nostro impegno nell’innovazione terapeutica. Un posizionamento ambizioso con il quale vogliamo inviare un segnale forte a tutti i nostri stakeholder, a partire dai nostri dipendenti che in esso possono riconoscersi, in ogni parte del mondo si trovino.”

Con oltre 1.100 brevetti sull’acido ialuronico, principalmente nell’area osteoarticolare, l’azienda continua a “rigenerarsi ed evolvere” investendo in ricerca e sviluppo per valutare l’applicazione ad altre aree terapeutiche delle proprietà rigenerative di questa molecola e presentandosi al mercato mondiale con una veste rinnovata che al racconto delle radici affianca una sempre più chiara visione sul futuro del settore.

Nella home page del nuovo sito, vengono messe in grande risalto le sezioni dedicate all’acido ialuronico e alla medicina rigenerativa, dove vengono raccontate le proprietà e le diverse possibilità di applicazione. Non solo, grande evidenza viene data alla ricerca e sviluppo, attività cardine che permette di arricchire con nuove soluzioni l’offerta terapeutica, e non per ultimo al motore senza il quale tutto questo non sarebbe possibile: le persone. Infine, un’intera sezione dedicata alle news, che accoglie lo storico dei comunicati stampa ed una galleria dedicata con una collezione di foto dell’azienda e degli stabilimenti, disponibili per il download.

Fidia Farmaceutici

Fidia farmaceutici è un'azienda italiana fondata nel 1946, leader mondiale nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati, che hanno garantito al gruppo una leadership a livello mondiale nella viscosupplementazione

Obiettivo dell’azienda è dare risposte efficaci e differenziate alle esigenze di medici e pazienti, in aree strategiche quali salute articolare, salute della pelle, oltre alle aree metabolismo, ginecologia, neuroscienze, oftalmologia, medicina estetica, medicina rigenerativa e anti-infettivi.

Fidia conta oltre 1.300 dipendenti globali e vanta ricavi che superano i 320 milioni di euro (2020), di cui quasi il 40% generato all’estero.

Fidia ha uno stabilimento produttivo e laboratori di Ricerca e Sviluppo ad Abano Terme (PD), dove ha sede la società, e un’ulteriore Unità di Ricerca specializzata a Noto, in Sicilia. Grazie ai suoi investimenti in ricerca, è riuscita a costruire una lunga tradizione di prodotti innovativi, con 1.300 brevetti al suo attivo, di cui quasi 1.100 a copertura dell’acido ialuronico con diversi pesi molecolari.

Pur mantenendo solide radici in Italia, il gruppo presenta una forte vocazione allo sviluppo internazionale, determinata dalla sua lunga tradizione di investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti che distribuisce in oltre 100 paesi nel mondo, grazie a un consolidato network di partner e distributori operanti nel settore farmaceutico e biomedico, e a filiali commerciali situate in mercati strategici quali Stati Uniti, Austria, Germania, Spagna, Francia, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Egitto e Medio Oriente.