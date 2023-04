Open Fiber, a San Pietro in Lama arriva la fibra ottica

Open Fiber, Iniziati i lavori per la copertura di oltre 600 civici a San Pietro in Lama

La fibra ultraveloce di Open Fiber raggiunge anche San Pietro in Lama, comune della provincia di Lecce dove sono già partiti i cantieri per la costruzione della rete in fibra ottica che consentirà a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali all’avanguardia.

Il progetto di cablaggio è previsto dal “Piano Italia a 1 Giga”, nell’ambito della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga (BUL) finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, il bando prevede il collegamento di 633 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 719 unità immobiliari (abitazioni, sedi d’impresa e uffici della Pubblica amministrazione).

L’intervento che l’azienda di telecomunicazioni sta realizzando nel comune del Salento permetterà di connettere all’infrastruttura zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie.

"La nostra Amministrazione ha fortemente creduto nell’importanza della digitalizzazione e si è attivata per cogliere ogni opportunità in tale ambito", afferma il sindaco Vito Mello. "Siamo convinti che l’innovazione tecnologica possa costituire un’ottima alleata per fornire servizi sempre più efficienti, facilmente accessibili per imprese e cittadini e garantire al contempo una riduzione di tempi e costi".

"Il progetto realizzato da Open Fiber rappresenta un importante passo avanti per i nostri concittadini, le attività commerciali e produttive locali che potranno così usufruire di un’infrastruttura di telecomunicazioni indispensabile per rimanere al passo con i tempi. Questo intervento renderà il nostro territorio innovativo, attrattivo e digitalmente avanzato. Un progetto nel quale l’Amministrazione guidata dal sindaco Mello crede fortemente, perché scommette su una tecnologia fondamentale per la vita quotidiana delle famiglie e delle imprese e il futuro delle aree interne", afferma Ivan Gentile, consigliere comunale delegato all’Innovazione.

"Una rete in fibra ottica offre grandi opportunità per chi vive, produce e investe in quest’area della provincia di Lecce", spiega il field manager Mattia Luperto, responsabile dei lavori Open Fiber. "Internet è una risorsa indispensabile e dotare oggi San Pietro in Lama di un’infrastruttura FTTH significa mettere la comunità e le piccole, medie e imprese nelle condizioni di poter accedere a tutti i servizi digitali di ultima generazione in modo stabile e performante".

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: oltre alla Puglia, anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia, Toscana e Veneto. Il Piano prevede la realizzazione di reti di telecomunicazioni ad alta velocità con una copertura di 3,9 milioni di civici. Con oltre 14,5 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga, l’azienda guidata dall’Amministratore delegato Mario Rossetti punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94% dei comuni italiani.

Il piano complessivo, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 225 città e oltre 4200 piccoli comuni. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.