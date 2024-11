Open Fiber, al via i lavori per la rete FTTH a San Giovanni in Persiceto

Open Fiber, avviati a A San Giovanni in Persiceto i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga': oltre 2750 civici connessi

A San Giovanni in Persiceto, Bologna, sono partiti i lavori di Open Fiber nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga, un’iniziativa che fa parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga. Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e attuato da Infratel Italia. Open Fiber contribuisce al 30% del finanziamento, mentre il restante 70% è coperto da fondi pubblici.

L’intervento si concentra sulle aree non servite da una rete capace di offrire velocità di download di almeno 300 Mbit/s. Nel comune saranno collegati oltre 2750 civici tramite tecnologia FTTH (Fiber To The Home), permettendo una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo. L’infrastruttura si estenderà per circa 137 chilometri, sfruttando più del 50% di cavidotti e reti esistenti, riducendo così l’impatto ambientale.

"Siamo molto felici dell’avvio dei lavori del Piano Italia a 1 Giga", ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti. "Un intervento fondamentale che porterà la connessione FTTH a più di 2750 civici. Privati e aziende che finora non avevano accesso a un’adeguata connessione potranno presto beneficiare della banda ultra larga".

L’assessore alla comunicazione, Alessandro Bracciani, ha aggiunto: "I collegamenti interesseranno soprattutto le cosiddette aree grigie, zone meno popolate e meno appetibili dal punto di vista commerciale, colmando così il divario digitale e migliorando l’accesso alla tecnologia per molti cittadini".

Francesco Suriano, Field Manager di Open Fiber per l’Emilia Romagna, ha sottolineato: "Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo realizzando un’infrastruttura all’avanguardia. Questa rete ultraveloce offrirà opportunità straordinarie per cittadini, imprese e istituzioni: telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, monitoraggio ambientale e gestione dell’illuminazione pubblica, tutto reso possibile dalla connettività di ultima generazione".

Open Fiber, principale operatore italiano nella tecnologia FTTH e tra i leader europei, ha già reso disponibili connessioni in fibra ottica ultraveloce in 240 città e circa 5000 piccoli comuni, coprendo oltre 14 milioni di unità immobiliari. Operando esclusivamente come wholesale only, Open Fiber non vende servizi direttamente al cliente finale, ma collabora con operatori del mercato all’ingrosso. Una volta completata la rete, i cittadini interessati potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber, scegliere un piano tariffario tra quelli proposti dagli operatori partner e iniziare a navigare con una velocità inarrivabile per le reti tradizionali in rame o miste fibra-rame.