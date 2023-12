Open Fiber, annunciato voucher di 100 euro per i cittadini di Castelbelforte

Open Fiber, attivata offerta per i cittadini di Castelbelforte: concesso voucher per chi intende diventare cliente entro aprile 2024

Arriva il voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8: è questa l’offerta a disposizione dei cittadini di Castelbelforte che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. Il comune della provincia mantovana è infatti uno dei diversi comuni interessati da “Open Fiber ti premia”, iniziativa mirata a incentivare l’utilizzo della rete ad altissime velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL.

La rete ultraveloce oggi disponibile a Castelbelforte raggiunge 1335 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica.

“Grazie alla rete in fibra ottica FTTH, Castelbelforte è oggi dotato di una rete ultraveloce che permette l’utilizzo di tutti i servizi digitali innovativi già disponibili in modalità sicura e sostenibile abilitando così collegamenti utilizzabili per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”, ha affermato Ndreca Dionis, field manager di Open Fiber. Tra le sedi pubbliche collegate spiccano: il Municipio, la biblioteca comunale, la scuola secondaria di primo grado.