Open Fiber: la fibra ottica arriva a Summonte, connesse 500 unità immobiliari

Open Fiber, la rete FTTH arriva a Summonte: connessione veloce fino a 10 Gigabit al secondo e 500 unità immobiliari connesse

La trasformazione digitale approda a Summonte grazie all’arrivo della rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber. Il progetto, che rientra nel Piano Banda Ultra Larga (BUL) coordinato da Infratel Italia e dalla Regione Campania, ha reso operativo il servizio di connettività a 1 Gigabit al secondo per circa 500 unità immobiliari, tra abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole.

La nuova infrastruttura in fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home), tecnologia che garantisce connessioni ad altissima velocità grazie alla fibra stesa fino all’interno degli edifici, copre il centro storico, il borgo nuovo e la contrada Starze di Summonte. Un intervento cruciale per superare il digital divide e favorire lo sviluppo tecnologico del territorio.

Gli utenti possono già usufruire della rete ultraveloce: i principali operatori partner di Open Fiber e gli Internet Service Provider locali hanno avviato la commercializzazione dei servizi. È possibile verificare la copertura della propria abitazione sul sito openfiber.it e scegliere il piano tariffario più adatto. Per segnalazioni, gli utenti possono rivolgersi direttamente alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Open Fiber.

Il progetto è stato finanziato con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano BUL, senza gravare sul bilancio del Comune di Summonte. Open Fiber ha adottato tecniche di scavo innovative e sostenibili, riducendo al minimo l’impatto ambientale e sfruttando infrastrutture esistenti per la posa della fibra.

"Con l’arrivo della fibra ottica, Summonte compie un salto di qualità per il presente e per il futuro. Questa infrastruttura rappresenta un investimento strategico che ci permetterà di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di stimolare lo sviluppo economico del nostro territorio, favorendo l’innovazione, la competitività delle nostre imprese e creando nuove opportunità per tutti", ha dichiarato il sindaco di Summonte, Ivo Capone.

La nuova rete permette a Summonte di beneficiare di soluzioni tecnologiche avanzate, come la telemedicina, l’e-learning e le applicazioni per le smart city. "Il progetto di cablaggio realizzato a Summonte testimonia l’impegno di Open Fiber per ridurre ulteriormente il digital divide del territorio", ha spiegato Diego Picariello, field manager dell’azienda. "Grazie alla sinergia con la Regione Campania e i fondi comunitari stanziati, stiamo dotando le aree interne di infrastrutture avanzate. Oggi molte comunità dell’Irpinia possono finalmente accedere a servizi digitali essenziali per lo sviluppo economico e sociale", ha aggiunto.