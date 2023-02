Open Fiber, la provincia di Verbano - Cusio - Ossola è ultraveloce

Open Fiber, la fibra ottica arriva nei comuni della provincia di Verbano - Cusio - Ossola

La rete ultraveloce di Open Fiber arriva in 35 dei 54 comuni nella provincia di Verbano - Cusio - Ossola. Grazie all’infrastruttura ultrabroadband realizzata in fibra ottica in modalità Fiber To The Home sono connesse e vendibili circa 26.500 unità immobiliari e sono stati stesi circa 470 Km di rete ultraveloce. Sono inoltre raggiunte in modalità FWA (Fixed Wireless Access) ulteriori 4700 unità abitative. Open Fiber con il contributo economico delle Regioni sta realizzando nelle “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, un’infrastruttura a banda ultra larga che dovrà connettere circa 8,2 milioni di abitazioni in Italia. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Il piano complessivo prevede la copertura di oltre 6200 comuni su tutto il territorio nazionale.

In particolare, i comuni con i servizi digitali già in commercializzazione attraverso gli operatori Partner presenti sul territorio della provincia sono: Antrona Schieranco, Arizzano, Arola, Aurano, Bannio Anzino, Bee, Bognanco, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Cesara, Craveggia, Crevoladossola, Druogno, Germagno, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Montecretese, Montescheno, Nonio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Vogogna.

"Una rete ultraveloce e sicura in tecnologia FTTH oggi rappresenta una svolta epocale per le persone, le aziende, e i fornitori di servizi digitali innovativi", ha dichiarato Luca Cavanna Field Manager Coordinator di Open Fiber. "Il nostro obiettivo è quello di ridurre il digital divide nelle aree interne del Paese secondo un piano di investimenti pubblici a garanzia della copertura massima di tutto il territorio nazionale. Ringrazio la Regione, la Provincia e tuti gli enti coinvolti nell’ambito del progetto per aver supportato in maniera efficace e proattiva lo sviluppo dell’infrastruttura sul territorio piemontese".

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.