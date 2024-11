Open Fiber porta la fibra ad Oggiona con Santo Stefano: connessione ultraveloce e buono da 100 euro per i nuovi clienti

Open Fiber, la rete in fibra ottica FTTH arriva ad Oggiona con Santo Stefano: connessione veloce fino a 10 Gigabit al secondo e buono regalo di 100 euro per i nuovi clienti

Open Fiber ha completato il collegamento in fibra ottica a Oggiona con Santo Stefano, offrendo alle famiglie, ai professionisti e alle imprese del territorio l’accesso a una connessione ultraveloce di ultima generazione. Oltre a garantire una connettività tra le migliori sul mercato, l’iniziativa prevede anche un’opportunità esclusiva: i nuovi clienti residenziali che attiveranno un abbonamento entro il 30 giugno 2025 tramite gli operatori partner di Open Fiber potranno partecipare al programma “Open Fiber la scelta che ti premia”. Il premio consiste in un voucher da 100 euro, convertibile in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante. La scadenza per richiedere i premi è fissata al 31 agosto 2025.

Per aderire all’iniziativa, è necessario verificare la disponibilità del servizio al proprio indirizzo tramite il sito di Open Fiber, selezionare uno degli operatori partner e procedere con l’attivazione del servizio. Una volta installata la connessione, si può compilare il modulo disponibile sulla pagina per generare il voucher. È fondamentale che l’installatore applichi l’adesivo con il codice identificativo sulla borchia ottica per completare correttamente la procedura.

La rete FTTH (Fiber-to-the-Home) di Open Fiber a Oggiona con Santo Stefano raggiunge 2.350 unità immobiliari, offrendo velocità fino a 10 Gbps direttamente nelle abitazioni e nei locali delle imprese. Questa tecnologia rappresenta un passo strategico verso la digitalizzazione del territorio, senza costi a carico del bilancio comunale. Il progetto è stato finanziato con fondi regionali e statali attraverso il Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia, una società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Lombardia. L’infrastruttura, di proprietà pubblica, offre opportunità uniche per cittadini e imprese.

«Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Oggiona con Santo Stefano oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione», afferma Alfonso Sollo, FieldManager di Open Fiber nella provincia di Varese.

Open Fiber, uno dei principali operatori europei nel settore FTTH, si distingue per il suo modello wholesale only, che mette la propria infrastruttura a disposizione degli operatori di telecomunicazioni senza vendere direttamente ai clienti finali. Questo approccio garantisce pari opportunità a tutti i fornitori di servizi interessati, contribuendo a rendere la fibra ottica una risorsa accessibile e condivisa per lo sviluppo digitale del Paese.