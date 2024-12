Open Fiber, la rete FTTH arriva a Custonaci raggiungendo 3.623 unità immobiliari

Open Fiber, porta la rete in fibra ottica FTTH a Custonaci: connessione veloce fino a 10 Gigabit al secondo e buono regalo di 100 euro per i nuovi clienti

La fibra ottica di Open Fiber è ora disponibile anche a Custonaci, in provincia di Trapani, offrendo a famiglie, professionisti e imprese l'accesso alla connettività più avanzata presente sul mercato. Con l’arrivo di questa infrastruttura, gli utenti hanno anche l'opportunità di partecipare all'iniziativa "Open Fiber la scelta che ti premia". Tutti i residenti di Custonaci che attiveranno una connessione ultraveloce con gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025 potranno ottenere un voucher del valore di 100 euro. Questo può essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante. La richiesta del premio dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2025.

Per beneficiare di questa promozione, è necessario verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito ufficiale di Open Fiber, scegliere un operatore partner e procedere con l’attivazione della connessione ultraveloce. Dopo l’installazione, il voucher può essere richiesto compilando il modulo disponibile online. È importante assicurarsi che l'installatore applichi l'adesivo con il codice sulla borchia ottica per completare la procedura.

La nuova rete ultraveloce, basata sulla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), consente di raggiungere 3.623 unità immobiliari nel territorio di Custonaci. Questa soluzione tecnologica, che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici, garantisce velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, offrendo un notevole salto qualitativo rispetto alle tecnologie precedenti. L’iniziativa è parte di un progetto strategico per la digitalizzazione del territorio, finanziato con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL). Il progetto è gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Sicilia, e l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica senza oneri per il bilancio comunale. La rete FTTH di Open Fiber è inoltre stata resa disponibile in diverse scuole e sedi pubbliche del territorio, offrendo nuovi strumenti per la modernizzazione dei servizi locali.

"Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Custonaci oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", sottolinea Clara Distefano, regional manager Sicilia e Calabria Sud di Open Fiber.

Open Fiber, leader italiano nella fornitura di infrastrutture in fibra ottica FTTH e tra i principali attori a livello europeo, opera esclusivamente come wholesale only. Ciò significa che non vende servizi direttamente al cliente finale, ma mette a disposizione la propria rete a tutti gli operatori interessati, garantendo condizioni di accesso paritarie.