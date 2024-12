Open Fiber, la rete FTTH arriva a Misilmeri raggiungendo 1.822 unità immobiliari

Open Fiber, la rete ultraveloce è ora disponibile a Misilmeri: un progetto cofinanziato dal PNRR per promuovere lo sviluppo locale

Open Fiber ha avviato a Misilmeri, in provincia di Palermo, i lavori per portare la connettività ultraveloce nell'ambito del “Piano Italia a 1 Giga”. L'iniziativa, cofinanziata dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall'azienda di telecomunicazioni, prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home), che porterà la fibra ottica direttamente nelle case e negli edifici. L'intervento coinvolgerà 881 civici sul territorio, per un totale di 1.822 unità immobiliari, tra abitazioni, attività commerciali e imprese.

Le aree coinvolte includono diverse zone del comune, come Portella di Mare, contrada Cannita, Montagna Grande, contrada Blaschi, Catena Scalambra e contrada Don Cola. Ai fondi pubblici, che coprono il 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber, a testimonianza dell'impegno dell'azienda nel migliorare la connettività del territorio.

La nuova infrastruttura consente velocità di connessione superiori a 1 Gigabit al secondo, aprendo una molteplicità di vantaggi: dall'accesso a servizi digitali avanzati al miglioramento delle relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, fino all'ottimizzazione della didattica per gli studenti e all'aumento della competitività per le piccole e medie imprese locali.

“Apprezziamo l'impegno di Open Fiber che, grazie a questo investimento, dota la nostra comunità di un'infrastruttura di telecomunicazioni che migliora la qualità della vita dei cittadini, il lavoro dei professionisti e il business delle piccole e medie imprese locali”, ha ha dichiarato il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo. “Questa transizione tecnologica consente di colmare il divario digitale esistente e di superare le differenze nell'accesso ai servizi online grazie a una connessione stabile e ultraveloce”.

Gaspare Lunetto, field manager di Open Fiber, ha spiegato: “L'obiettivo di Open Fiber è realizzare un'infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce prestazioni elevate in termini di velocità, latenza e affidabilità. Un traguardo di innovazione che stiamo raggiungendo per accelerare il processo di infrastrutturazione e garantire in tempi rapidi una rete ultraveloce a tutti i cittadini, i professionisti e le attività produttive di Misilmeri”.

L'intervento, in linea con l'impegno di Open Fiber per la sostenibilità, prevede il riuso di infrastrutture esistenti e l'utilizzo di metodologie di scavo a basso impatto ambientale per minimizzare i disagi alla comunità. La fibra ottica non solo consuma meno energia rispetto alle tecnologie tradizionali, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e calore nell'atmosfera.

Non è la prima volta che Open Fiber investe sul territorio di Misilmeri. Nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), l'azienda aveva già realizzato una rete ultrabroadband collegando oltre 800 unità immobiliari situate in contrada Cannita, Piano Stoppa e Piano Pantaleo.

Il “Piano Italia a 1 Giga”, di cui questo intervento fa parte, rientra nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga ed è finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR. Attuato da Infratel Italia, il piano ha affidato a Open Fiber 8 lotti in gara, coinvolgendo 3.881 comuni in 9 regioni italiane: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Grazie a questa iniziativa, Misilmeri compie un passo significativo verso la modernità, offrendo ai suoi cittadini e alle sue imprese nuove opportunità di crescita e sviluppo in un mondo sempre più interconnesso.