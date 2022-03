Open Fiber, torna Zerboni: nuovo capo della comunicazione

Open Fiber, dopo due anni e mezzo in Cdp Alessandro Zerboni torna in Oper Fiber

Alessandro Zerboni lascia Cassa Depositi e Prestiti, dove era responsabile della Comunicazione Territoriale, e a distanza di due anni e mezzo torna in Open Fiber a capo della comunicazione, rispondendo ad Andrea Falessi, direttore delle relazioni esterne.

L'ex Cdp Zerboni dal 1989 ha lavorato per 27 anni in Enel, diventando responsabile delle Relazioni con i media territoriali, coordinando l’attività di sette uffici stampa tra Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Roma, Bari e Palermo. Nello stesso periodo ha seguito le fasi del collocamento in Borsa di Enel e di Terna. Nel novembre 2016 è passato in Open Fiber, come responsabile della comunicazione, incarico che ha lasciato nel settembre 2019 per Cdp.