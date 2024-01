Opyn cresce ancora: Opyn Pay Later arriva in Europa, Regno Unito e Svizzera

Opyn continua il suo percorso di crescita portando Opyn Pay Later in Europa, Regno Unito e Svizzera

Opyn, piattaforma leader in Italia e in Europa nel Lending-as-a-Service, annuncia l’espansione in Unione Europea, Svizzera e Regno Unito con la soluzione proprietaria per il Buy Now Pay Later in ambito B2B. Opyn Pay Later, la soluzione di Opyn lanciata nel 2022, propone le opportunità del Buy Now Pay Later (BNPL) in forma innovativa e totalmente digitale, integrando tutti gli strumenti finanziari necessari alla gestione delle vendite in ambito B2B.

Con l’internazionalizzazione Opyn punta a espandere significativamente gli attuali volumi di circa 2 miliardi di crediti gestiti finora dalla piattaforma soltanto in Italia. Dalla dilazione di pagamento flessibile e modulare per qualsiasi tipologia di business a un efficiente servizio di cessione del credito, Opyn Pay Later rappresenta una risposta alle nuove esigenze di corporate e PMI che ricercano uno strumento di rateizzazione dei pagamenti per sé e per la propria clientela.

Dopo essere stato disponibile ai clienti italiani attivi in tutta Europa, il servizio è ora accessibile anche ai merchant operanti in UE, UK e Svizzera, che potranno così gestire facilmente gli incassi, creare piani di pagamento personalizzabili e ridurre costi amministrativi e rischi di insoluto. Per intercettare le esigenze dei merchant stranieri è stato sviluppato il nuovo sito opyn.eu, con contenuti nelle principali lingue europee (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo); la piattaforma è un canale di accesso facile e preferenziale all’offerta di Opyn Pay Later e a tutte le soluzioni sviluppate da Opyn.

La fintech italiana, che nel 2022 ha raddoppiato i ricavi consolidati e nel 2023 ha registrato un fatturato in linea con gli obiettivi della crescita in Italia (circa 40 milioni di euro), conferma la sua solidità e considera opportunità di acquisizione, sia in Italia che all’estero, di attori strategici nel settore creditizio, dei punti vendita (PoS) e dei pagamenti, nonché nei sistemi di gestione e controllo. L’obiettivo è identificare aziende con EBITDA positivo che possano essere perfettamente integrate con la piattaforma di Lending as a Service e Buy Now Pay Later di Opyn, per generare significative sinergie in termini di clienti ed efficienza dei costi.

Inoltre, con la strategia di espansione estera crea le condizioni per cogliere tutte le potenzialità del Buy Now Pay Later nella sua fase di forte espansione. Con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto pari a oltre il 10% nel periodo 2023-2028 in Europa, è infatti atteso il raddoppio del volume lordo delle merci BNPL, che dovrebbe raggiungere i 326 milioni di dollari nel 2028 (Research and Markets, Settembre 2023). A guidare la fase di crescita sarà proprio il mercato B2B, che nei servizi di pagamento rateizzato trova oggi un’alternativa concreta alla richiesta di capitali, l’accesso ai quali è, al contrario, sempre più costoso (Research and Markets, Settembre 2023).

“L’internazionalizzazione è sempre stata nel nostro piano strategico. Siamo tra le pochissime fintech Made in Italy a seguire il settore B2B e i buoni risultati raggiunti con Opyn Pay Later in Italia ci spingono ad entrare proprio in questo momento nel mercato estero, forti di consolidate competenze finanziarie e tecnologiche", commenta Antonio Lafiosca, Co-Founder & Chief Operating Officer di Opyn. "Siamo sicuri che il mercato europeo, inglese e svizzero apprezzeranno le nostre soluzioni, anche in considerazione di una forte predisposizione culturale all’innovazione e a un’efficienza e velocità di servizio resa possibile dal nostro team IT totalmente italiano. Ma non intendiamo fermarci qui: per consolidare questa crescita organica, puntiamo anche ad operazioni di M&A per acquisire nuove società che crediamo possano aiutare ad affermarci sempre di più come leader nel Lendingas-a-Service sia in Italia che all’estero. È un passo importante per noi e non vediamo l’ora di compierlo”.