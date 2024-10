Pettenon Cosmetics: pubblicato il terzo Bilancio di Sostenibilità

Pettenon Cosmetics presenta il terzo Bilancio di Sostenibilità: impegno concreto per un futuro eco-responsabile

Pettenon Cosmetics, leader internazionale nel settore dell’hair e skin care professionale, ha pubblicato per il terzo anno consecutivo il suo Bilancio di Sostenibilità, confermando il suo costante impegno verso un futuro più sostenibile e responsabile. Nel 2023, l’azienda ha compiuto significativi passi avanti in ambito ambientale, investendo in processi produttivi eco-compatibili che hanno portato a risultati tangibili.

Uno dei principali traguardi raggiunti è stato il triplicarsi dell'uso di plastica riciclata rispetto al 2021, con un risparmio di ben 185.000 kg di plastica vergine. Inoltre, grazie a tecnologie innovative introdotte nel reparto di soffiaggio, l’azienda ha recuperato il 100% dei flaconi obsoleti e produce internamente il 40% dei vasi e flaconi in PE necessari per la produzione.

Pettenon Cosmetics ha anche potenziato la sua rete di fornitori attraverso un progetto di Sustainable Procurement, collaborando con fornitori italiani, l’88% del totale, che rispettano elevati standard di sostenibilità. Sul fronte della gestione dei rifiuti, l’azienda adotta un sistema di differenziazione rigoroso e, grazie a un avanzato impianto di filtraggio e depurazione, riesce a recuperare completamente i rifiuti liquidi generati durante la produzione.

Tali iniziative fanno parte di un piano strategico più ampio che ha permesso all’azienda di raggiungere per il terzo anno consecutivo la carbon neutrality presso il sito produttivo di San Martino di Lupari. Il quartier generale di Pettenon Cosmetics utilizza esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e adotta misure per misurare, ridurre e compensare le emissioni residue, confermandosi come modello di eccellenza nel campo della sostenibilità.

Oltre agli obiettivi ambientali, Pettenon Cosmetics continua a distinguersi anche nel campo della responsabilità sociale, sostenendo oltre 20 associazioni locali e promuovendo cause di rilevanza globale. L’azienda, composta al 60% da donne, con il 54% in posizioni di quadro, ha ribadito il proprio impegno verso la parità di genere aderendo ai Women Empowerment Principles (WEPs) delle Nazioni Unite a partire dal 2022. Nel 2023, l’azienda ha inoltre rafforzato la sua governance attraverso la creazione di un Comitato di Sostenibilità interno (ESG Committee), con l’obiettivo di integrare la responsabilità sociale e ambientale in tutte le decisioni strategiche.

“La sostenibilità è il cuore pulsante della nostra visione aziendale e il motore che ispira ogni nostra decisione e attività quotidiana”, ha dichiarato Luigi Ambrosini, Amministratore Delegato di Pettenon Cosmetics. “La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità per il terzo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per noi, poiché testimonia i nostri progressi tangibili verso un'economia circolare e sostenibile. In Pettenon Cosmetics, siamo convinti che la bellezza debba essere sinonimo di responsabilità e rispetto. Con una dedizione che va oltre l’estetica per toccare il cuore dell’etica e della responsabilità, ci impegniamo a lasciare un'impronta positiva sulla comunità e sull'ambiente in cui operiamo. Questi sforzi non solo dimostrano una leadership responsabile, ma anche il nostro impegno a guidare il settore verso un futuro più sostenibile, con determinazione, passione e un costante focus sull'innovazione”.