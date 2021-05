Incontro annuale degli azionisti di Philip Morris International: Jacek Olczak è il nuovo CEO

Philip Morris International Inc ha tenuto ieri il suo incontro annuale con gli stakeholders, occasione di dialogo e confronto per gli azionisti del colosso del tabacco da ogni parte del globo.

Il meeting, tenutosi in modalità virtuale in diretta dal quartier generale di Losanna, ha riunito centinaia di utenti collegati contemporaneamente con fusi orari diversi per assistere a nuove nomine e passaggi di testimone. Nella cornice dell’evento, infatti, è stata ufficializzata la nomina di Jacek Olczak, già Direttore operativo della società, a Chief Executive Officer della multinazionale. André Calantzopoulos, che è stato amministratore delegato dal 2013, continuerà la sua esperienza in PMI come Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

Accettando l’incarico di CEO, Olczak si impegna a far proseguire e ad accelerare il percorso di Philip Morris verso il futuro smoke-free annunciato nel 2016. L’azienda, infatti, conferma l’intenzione di concentrare le proprie risorse sulla ricerca, lo sviluppo, la convalida scientifica e la commercializzazione responsabile di prodotti alternativi senza fumo. Prodotti, vale a dire, meno dannosi del fumo tradizionale che andranno a sostituire nel lungo periodo le sigarette.

“Sono onorato ed entusiasta di guidare PMI nella trasformazione in un'azienda smoke-free. PMI è leader nel settore dell'innovazione scientifica e la nostra ambizione è che più della metà dei ricavi netti proverrà da prodotti senza fumo nel 2025. Faremo affidamento sulla ricerca scientifica e sulla nostra esperienza, utilizzando al meglio capacità e risorse per innovare il settore ed esplorare nuove aree di sviluppo aziendale", ha dichiarato Olczak, che ha iniziato la sua carriera in PMI nel 1993 e che nel tempo è diventato un motore fondamentale per questa transizione storica.

"Nel suo nuovo ruolo di CEO, Jacek si trova nella posizione ideale per fornire la visione smoke-free di PMI”, uno dei motori della storica trasformazione dell’azienda”, ha dichiarato Calantzopoulosha. “La sua passione per l'azienda e i nostri dipendenti è alla base del suo orientamento ai risultati, così come la profonda conoscenza dei nostri prodotti, sistemi, valori e investitori. Credo che sia il leader ideale per garantire la crescita continua dell’attività e garantire valore per gli azionisti. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui in qualità di Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione".

La posizione di Olczak sarà sicuramente una spinta anche alla centralità dell’Italia nella trasformazione di PMI. Nel nostro Paese, infatti, l’impegno del Gruppo ha generato importanti investimenti, sia in ambito agricolo (circa 1 miliardo di euro negli ultimi 20 anni), sia manifatturiero, grazie a oltre 1 miliardo di euro investiti per la prima fabbrica al mondo per i prodotti del tabacco senza combustione, con sede nel bolognese. Ad oggi, la filiera del tabacco made in Italy coinvolge oltre 30.000 persone.

Si aggiungono poi i recenti investimenti per Philip Morris DISC, centro a Taranto dedicato ai servizi digitali al consumatore, e l’avvio dei lavori del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences a Bologna, centro di alta formazione delle competenze per l’industria 4.0.