Philip Morris International, 'next level' per IQOS: lanciato ILUMIA

Philip Morris International punta sul futuro senza fumo: presentato a Milano il nuovo dispositivo IQOS ILUMIA

Questa mattina Philip Morris International ha annunciato il lancio, in Italia, del dispositivo più avanzato del proprio portafoglio di prodotti senza combustione. Si tratta di IQOS ILUMIA, un nuovo sistema tecnologico dedicato ai fumatori adulti che cambia le regole del mondo IQOS e compie un passo in avanti nei confronti dei consumatori e della mission aziendale. Il lancio del prodotto, in commercio da dicembre 2022, rappresenta un "next level" nel percorso intrapreso da Philip Morris per un futuro senza fumo, che prevede l'eliminazione delle sigarette tradizionali nel più breve tempo possibile, mediante l'utilizzo di prodotti senza fumo. A intervenire durante la cerimonia, tra gli altri, il Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia Marco Hannappel, il Presidente Smoke-Free Products Category & Chief Consumer Officer di PMI Stefano Volpetti e Gianluca Iannelli, Head of Marketing e Digital PMI.

Philip Morris guida la trasformazione del mondo del tabacco con l'alta tecnologia. Nel corso del suo intervento Marco Hannappel ha dichiarato: "Siamo molto seri e impegnati da questo punto di vista, grazie a prodotti di nuova generazione altamente innovativi e tecnologici. Per questo siamo qui oggi: questa trasformazione, che comprende industria, macchinari, agricoltura, servizi tecnologici e soprattutto le nostre 38mila persone, ci ha portato a lanciare una nuova piattaforma made in Italy, già presente in altri Paesi europei: IQOS ILUMIA. Operiamo ormai in un settore in continua evoluzione, nel quale il genio del saper fare italiano è fondamentale. IQOS ILUMA ne rappresenta un’ulteriore dimostrazione: la produzione su larga scala dei nuovi stick di tabacco TEREATM ha richiesto un lavoro congiunto con i nostri partner e investimenti per centinaia di milioni di euro nelle linee produttive del nostro stabilimento di Crespellano, il primo al mondo per la produzione di tabacchi da inalazione senza combustione".

Stefano Volpetti ha commentato: "ILUMIA è il dispositivo più innovativo sviluppato da PMI, ma anche il più semplice e intuitivo. L'innovazione rappresenta una prospettiva fondamentale della nostra strategia per un futuro senza fumo, è un ulteriore passo in avanti a livello globale". Il dispositivo sarà disponibile in Italia in due versioni, come ha sottolineato Volpetti, IQOS ILUMA PRIME e IQOS ILUMA, che rappresentano "il fiore all'occhiello del portafoglio di prodotti senza combustione" di Philip Morris e hanno in comune la nuova tecnologia di riscaldamento a induzione.

Al 30 settembre 2022, sono 19,5 milioni i fumatori che sono già passati ad IQOS a livello globale (escludendo Russia e Ucraina), di cui oltre 2,5 milioni in Italia. L’obiettivo di Philip Morris, a livello globale, è che entro il 2025 almeno 40 milioni di fumatori di sigarette che altrimenti continuerebbero a fumare scelgano di passare ai prodotti senza combustione.

L'intervista di affaritaliani.it a Gianluca Iannelli, Head of marketing & digital PMI

Gianluca Iannelli, Head of marketing & digital di Philip Morris Italia, ha chiosato ai microfoni di affaritaliani.it: "Oggi sono oltre 2,5 milioni i consumatori i IQOS in Italia e questo anche grazie al passaparola, che gioca un ruolo fondamentale, insieme chiaramente a una comunicazione di marketing one-to-one focalizzata sui fumatori adulti. Il nuovo IQOS ILUMA è la più grande innovazione di sempre per IQOS, ha aspetti tecnologici totalmente innovativi e pensiamo che sia in grado di accelerare la nostra visione di un futuro senza fumo".

Iannelli ha sottolineato quindi come il nuovo dispositivo abbia la capacità di abbattere le barriere che spesso frenano i fumatori dall'abbandonare la sigaretta tradizionale per passare al dispositivo elettronico: la rottura della lamina e l'odore. Infatti il nuovo IQOS ILUMA è il primo dispositivo IQOS a introdurre la tecnologia a induzione per il riscaldamento del tabacco dall’interno senza la presenza della lamina nel dispositivo. Rispetto alle versioni precedenti, non c'è nessun residuo di tabacco nel dispositivo, meno odore, e nessuna necessità di pulire il dispositivo. "L'induzione è ora interna al device e questo comporta non solo una user experience migliore ma anche la totale assenza di pulizia richiesta, un sapore del tabacco migliorato e l'assenza di odore" ha concluso l'Head of marketing & digital di PMI.