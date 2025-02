Philip Morris Italia: Pasquale Frega nominato nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasquale Frega nuovo Presidente e AD per guidare la transizione verso un futuro senza fumo

Philip Morris Italia ha annunciato oggi la nomina di Pasquale Frega come nuovo Presidente e Amministratore Delegato dell’affiliata italiana. Frega porta con sé un’esperienza consolidata a livello internazionale, maturata in importanti aziende farmaceutiche come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen, operando in diversi mercati, tra cui Francia, Londra, Paesi nordici e Americhe. Nel suo ultimo incarico, ha guidato la regione Canada e America Latina di Novartis, ottenendo significativi risultati in termini di crescita economica ed eccellenza operativa. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Country President di Novartis Italia, contribuendo al posizionamento dell’azienda come leader nel settore farmaceutico nazionale.

L’ingresso di Frega in Philip Morris Italia avviene in un momento cruciale per la multinazionale, impegnata nella transizione verso un futuro senza fumo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi privi di combustione. L’azienda punta a eliminare le sigarette nel minor tempo possibile grazie alla ricerca scientifica e alla tecnologia, con l’obiettivo di far derivare entro il 2030 oltre due terzi dei ricavi netti globali dalla vendita di prodotti senza combustione. Per raggiungere questa meta, Philip Morris International ha già investito più di 14 miliardi di dollari dal 2008 nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di queste soluzioni, oggi disponibili in 95 Paesi. In Italia, oltre due milioni di fumatori adulti hanno già scelto di passare ai prodotti senza combustione dell’azienda, abbandonando le sigarette tradizionali.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura e sono fermamente convinto del ruolo che, grazie alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, come azienda possiamo svolgere per avere un impatto positivo sulla società", ha dichiarato Frega. “La visione del gruppo Philip Morris è chiara: rendere le sigarette un ricordo del passato nel più breve tempo possibile, accelerando la transizione dei fumatori adulti verso prodotti potenzialmente meno dannosi. Una visione che in Italia perseguiremo a fianco di una filiera integrata che conta 41mila persone e 8mila aziende, e che rappresenta un’eccellenza mondiale”, ha concluso il neo Presidente.

Parallelamente, Marco Hannappel continuerà a ricoprire la carica di Vicepresidente Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International, con la responsabilità di coordinare le operazioni del Gruppo in Italia, Spagna, Portogallo e Andorra. Dal 2019 alla guida di Philip Morris Italia, Hannappel ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della filiera dell’azienda nel Paese, contribuendo all’attuazione di importanti investimenti in ambito industriale, agricolo e nei servizi al consumatore.