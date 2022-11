Philip Morris si rafforza: nuovi investimenti in Campania e Umbria

Philip Morris, annunciata l'apertura del DISC Campania a Marcianise e del nuovo European Leaf Warehousing Center a Bastia Umbra

Philip Morris consolida la propria presenza sul territorio italiano attraverso l’annuncio di nuovi investimenti in Campania e in Umbria. L’obiettivo dell’impresa è quello di stimolare lo sviluppo della filiera italiana dei prodotti innovativi senza combustione, favorendo l’introduzione di sistemi altamente specializzati. In particolare, Philip Morris ha annunciato l’apertura di un nuovo Digital Information Service Center, con sede Marcianise (Caserta). La struttura, la seconda aperta in Italia, andrà a trasformarsi in un avanzato centro di assistenza rivolto a tutti i consumatori italiani che sfruttano i prodotti senza combustione. Il Philip Morris DISC Campania porterà all’assunzione di oltre 200 persone entro il 2023, generando benefici per tutta la popolazione. In cinque anni, l’investimento complessivo ammonterà a circa 50 milioni di euro.

Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha dichiarato: “Continuiamo a investire in Italia, anno dopo anno, in agricoltura, industria e servizi, stimolando lo sviluppo di una filiera integrata Made in Italy che oggi coinvolge oltre 38.000 persone. Siamo particolarmente orgogliosi di accrescere la nostra presenza in Campania e Umbria, entrambe regioni tabacchicole con cui abbiamo una storia di collaborazione di lungo corso”.

L’apertura del Philip Morris DISC Campania segue quella del DISC inaugurato a Taranto alla fine del 2020, dove attualmente vengono impiegate oltre 300 persone. Il sito di Marcianise sarà operativo entro il primo trimestre del 2023 e permetterà di allargare e integrare le attività di customer care dell’azienda sul territorio nazionale. Così come la struttura aperta a Taranto, anche il Philip Morris DISC Campania sarà dotato dei più avanzati e innovativi sistemi di customer relationship management (CRM), basati su una completa digitalizzazione dei processi e sull’uso delle migliori tecnologie cloud.

L’investimento di Philip Morris in Italia continua poi in Umbria, attraverso l’apertura del nuovo European Leaf Warehousing Center (ELWC) a Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Questa volta, parliamo di un centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell’azienda in Europa. La struttura, con un’estensione prevista di circa 30.000 metri quadrati, verrà posizionata a fianco degli uffici di PMI che da Bastia Umbra gestiscono l’acquisto di tabacco in foglia di Philip Morris International per tutta l’Europa.

Tra i siti produttivi verrà incluso anche lo stabilimento di Crespellano (Bologna), dove l’azienda ha realizzato nel 2016 il primo impianto produttivo al mondo per prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. Il centro sarà gestito in collaborazione con un’azienda terza leader di settore e prevede l'assunzione di circa 50 persone diverse.