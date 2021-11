Pirelli, The Cal 2022: “On the road” nell’anno dei 150 anni di Pirelli

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, ritorna "The Cal", l'iconico calendario Pirelli . Quest'anno il leitmotiv scelto dal fotografo Bryan Adams è la strada, infatti il lavoro per il 2022 è intitolato On the Road, per viaggiare intorno alla solitudine dell'artista, a quei momenti in cui si è soli in albergo o alle riflessioni del post esibizione. Tutto riconciliabile al lavoro di Pirelli che nell'anno a venire celebrerà i suoi 150 anni on the road.

La custodia di un LP in vinile che ha al suo interno non un disco, ma il Calendario Pirelli 2022. Il suo titolo è “On the Road” e gli scatti sono di Bryan Adams. Celebra le star internazionali della musica dagli anni ‘60 a oggi e il ritorno del progetto dopo la sospensione per l’emergenza Covid-19. Un ritorno speciale perché coincide con l’anno della celebrazione dei 150 anni di Pirelli, il cui logo viene svelato proprio contestualmente al Calendario (foto in gallery).

Bryan Adams, che da oltre vent’anni affianca la fotografia ai suoi grandi successi musicali, con gli scatti di “On The Road” ha immortalato la vita degli artisti in tour. Un tema che torna anche nell’omonimo brano - “On The Road” - che il musicista canadese ha scritto per il Calendario e che sarà inserito nel suo prossimo album.

Sul set del Calendario i musicisti hanno rivissuto tutti i momenti delle loro tournée: dalla tensione prima dell’esibizione alle pause tra le prove e i concerti, dai lunghi viaggi da una città all’altra alla solitudine in una stanza di albergo. Sono esperienze vissute dallo stesso Bryan Adams che, per la prima volta nella storia del Calendario non è solo fotografo, ma anche parte del cast. Insieme a lui, nella 48esima edizione di The Cal™, dieci artisti di fama mondiale e di generi musicali, età e percorsi professionali diversi: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchis. Le foto sono state scattate la scorsa estate, in soli tre giorni di lavorazione, in due location di Los Angeles - il Palace Theatre e l’hotel Chateau Marmont di Hollywood - e a Capri all’hotel Scalinatella.