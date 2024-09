Plenitude, GreenVolt ottiene il contratto per il parco eolico galleggiante in Gran Bretagna

Plenitude, GreenVolt: il progetto eolico offshore galleggiante ottiene il massimo finanziamento e un contratto per il differenziale di 15 anni

Plenitude, società controllata da Eni e leader nel settore delle energie rinnovabili, ha raggiunto un'importante obiettivo con il progetto GreenVolt, che ha recentemente ottenuto un notevole successo nella gara per le rinnovabili nel Regno Unito. Questo traguardo segna una fase cruciale nello sviluppo dell’energia eolica offshore galleggiante e conferma la posizione di Plenitude come pioniere nel settore delle energie rinnovabili.

GreenVolt, il progetto eolico offshore galleggiante sviluppato da Flotation Energy e Vårgrønn, una joint venture tra Plenitude (65%) e il fondo d’investimento norvegese HiTecVision (35%), ha conquistato l’intero budget stanziato dal governo britannico per il settore delle fondazioni galleggianti in questa recente tornata di aste. Con una capacità installata prevista fino a 560 MW, GreenVolt è l'unico progetto di questa tipologia ad aver ricevuto un piano di incentivi governativi nel Regno Unito, segnando un importante successo per la tecnologia eolico galleggiante.

Il progetto GreenVolt prevede l’installazione di turbine eoliche su fondazioni galleggianti, ancorate al fondale marino mediante cavi d’acciaio, e sarà situato a circa 80 km dalla costa scozzese, nel Mar del Nord, dove le condizioni del vento sono particolarmente favorevoli. Con una velocità media del vento di circa 11 metri al secondo e una profondità del mare di circa 100 metri, l'area è ideale per l'implementazione di questa tecnologia innovativa. La profondità del mare rende impossibile l'uso di fondazioni fisse, rendendo le fondazioni galleggianti la soluzione ottimale per sfruttare le risorse eoliche in queste acque profonde.

Il Contract for Difference (CfD) che GreenVolt ha ottenuto garantirà un prezzo predeterminato per l’intera produzione di energia del parco eolico per un periodo di 15 anni. Questo accordo rappresenta un'importante stabilità economica e una forte spinta per il progetto, il quale sarà uno dei più grandi in Europa per capacità installata usando questa tecnologia. I CfD vengono assegnati attraverso un processo competitivo in cui i progetti pre-qualificati presentano il prezzo al quale sono disposti a vendere l’elettricità; GreenVolt ha offerto il prezzo più competitivo, aggiudicandosi l’intero budget destinato dal governo britannico a questa tipologia di progetto.

Plenitude, attraverso il suo impegno per le energie rinnovabili, non solo dimostra la propria capacità di innovare nel settore eolico offshore, ma contribuisce anche a definire nuovi standard per lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica. Il progetto GreenVolt non solo arricchirà il portafoglio di Plenitude, ma avrà anche un impatto positivo sull’approvvigionamento di energia rinnovabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio e sostenendo le piattaforme di estrazione petrolifera vicine con energia pulita.

L'impegno di Plenitude nel settore delle energie rinnovabili è testimoniato da una serie di iniziative e progetti strategici che si estendono ben oltre i confini italiani. Con oltre 3 GW di capacità installata e obiettivi ambiziosi di espansione fino a 8 GW entro il 2027 e 15 GW entro il 2030, Plenitude sta guidando la transizione energetica globale attraverso un modello di business che integra produzione, vendita e soluzioni energetiche innovative. La società, presente in numerosi paesi e impegnata a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, continua a spingere i confini della tecnologia e della sostenibilità.

In Italia, Plenitude sta investendo in progetti simili, come il parco eolico offshore galleggiante GreenIT, e progetti diretti come Messapia, Krimisa e Atis, dimostrando un impegno continuo nell’adozione e sviluppo di tecnologie avanzate per l’energia eolica. Con questi progetti, Plenitude non solo rafforza la sua posizione di leader nel settore, ma contribuisce in modo sostanziale alla crescita dell'industria delle rinnovabili a livello globale.