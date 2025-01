PMI: presentata la quarta edizione della 'Call for Innovation' dedicata alla filiera del tabacco

Philip Morris Italia lancia la quarta edizione di “BeLeaf: Be The Future” per innovare e digitalizzare la filiera tabacchicola

Philip Morris Italia rinnova il suo impegno per l’innovazione sostenibile con il lancio della quarta edizione di “BeLeaf: Be The Future”, una call for innovation rivolta a start-up, spin-off e PMI innovative, sia italiane che internazionali, attive nel settore agritech. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Almacube, innovation hub e incubatore certificato dal Ministero delle Imprese, punta a promuovere lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia applicabili alla coltivazione, raccolta e lavorazione del tabacco.

“BeLeaf: Be The Future” mira a trasformare la filiera tabacchicola in un modello di sostenibilità e digitalizzazione, affrontando sfide cruciali in cinque aree di innovazione. Tra queste, l’agricoltura predittiva riveste un ruolo fondamentale per ottimizzare la gestione delle colture, mentre l’essiccazione, la lavorazione e la conservazione del tabacco beneficeranno di tecnologie avanzate. Altrettanto importante è il miglioramento dell’efficienza nei processi di raccolta, affiancato dallo sviluppo di biomateriali sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Infine, l’ottimizzazione dei processi produttivi punta a incrementare la competitività della filiera nel suo complesso.

“Siamo felici di rinnovare la quarta edizione di questa importante iniziativa, ormai divenuta una best practice e un modello nel nostro settore, rappresentando uno stimolo per l’innovazione dell’intero settore tabacchicolo, grazie all’ideazione e all’implementazione di soluzioni agritech all’avanguardia. Siamo certi che le nuove soluzioni sapranno dare ulteriore impulso al comparto tabacchicolo italiano, il primo per prodotto annuo in Europa, favorendone la transizione tecnologica e digitale e il ricambio generazionale”, ha dichiarato Cesare Trippella, Head of Leaf EU di Philip Morris Italia.

Anche Shiva Loccisano, Amministratore Delegato di Almacube, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di accompagnare Philip Morris nella quarta edizione di un progetto ambizioso e sfidante come BeLeaf: Be The Future. Il format di questo programma di Venture Clienting è ormai consolidato, performante e funzionale al raggiungimento di risultati positivi. Questo per noi è un segnale importante, poiché ci indica che la direzione in cui stiamo lavorando è quella giusta”.

I progetti selezionati potranno accedere a una fase di co-design. Successivamente, Philip Morris Italia valuterà l’avvio di una proof of concept per integrare le soluzioni proposte come innovation partner della filiera. La call for innovation si inserisce nel più ampio progetto di Philip Morris Italia a sostegno della sostenibilità della filiera tabacchicola italiana. Dal 2011, l’azienda ha siglato accordi strategici con il Ministero dell’Agricoltura e Coldiretti per sostenere la transizione digitale, la sostenibilità ambientale e la formazione dei giovani coltivatori. Con l’ultimo accordo, firmato nel novembre 2024, Philip Morris Italia ha esteso la collaborazione strategica fino al 2033-2034, prevedendo un investimento complessivo di 1 miliardo di euro, che si aggiunge ai 2 miliardi già investiti.