Polo Logistica FS e AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale: siglato protocollo per l’integrazione digitale

Polo Logistica FS e AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale: firmato protocollo d’intesa per l’integrazione digitale, l'obiettivo è aumentare la qualità dei servizi

Il Polo Logistica del Gruppo FS e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale hanno ufficialmente siglato il primo protocollo d’intesa volto a promuovere l’integrazione digitale tra il Port Community System dell’AdSP e i sistemi tecnologici delle società del Polo. L’accordo, firmato dall’Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics, Sabrina De Filippis, e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi, prevede l’avvio di uno scambio informatico di dati relativi ai principali processi dei servizi di trasporto ferroviario che si originano o arrivano nel porto di Ravenna. Questa integrazione consentirà una gestione più efficiente delle operazioni ferroviarie e una programmazione migliorata per tutti gli attori della filiera. I benefici attesi includono la velocizzazione dei processi operativi, come le manovre e le operazioni di carico e scarico, e di quelli commerciali, come le lettere di vettura.

L’integrazione dei sistemi digitali mira a rendere più competitivo il trasporto ferroviario ed intermodale da e per il porto di Ravenna. Attualmente, il Polo Logistica gestisce il traffico ferroviario attraverso Mercitalia Shunting & Terminal, in RTI con Dinazzano Po, e i collegamenti giornalieri di Mercitalia Rail. L’adozione della digitalizzazione permetterà di ridurre significativamente la gestione delle informazioni e dei documenti in modalità tradizionale, migliorando la qualità complessiva dei servizi.

Il protocollo segue quello firmato a febbraio con l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, rientrando in una visione sistemica che considera i porti come hub chiave per l’intermodalità. È parte di un programma più ampio promosso dal Polo Logistica con le entità portuali e interportuali, e lo standard introdotto è replicabile nei principali porti dotati di un proprio Port Community System. L’obiettivo dell’intesa è favorire, attraverso soluzioni innovative, una collaborazione e connessione ottimali tra i vari segmenti del trasporto, migliorando l’efficienza dei processi e dei servizi offerti, e generando valore per l’industria e i territori.

“Il Polo Logistica del Gruppo FS sta portando avanti importanti progetti digitali per promuovere e sviluppare l’intermodalità tra ferro e mare”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics. “I protocolli che stiamo firmando con le Autorità Portuali sono un esempio concreto di come possiamo velocizzare le operazioni di cambio modale delle merci dai nostri porti verso la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei”.

Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, ha aggiunto: “Questo Protocollo si inserisce nelle azioni dell’Autorità Portuale per garantire servizi ferroviari più rapidi ed efficienti. Il porto di Ravenna ha raggiunto i 9.000 treni all'anno e uno scambio di dati per il trasporto ferroviario è essenziale per la gestione ottimale di questo traffico. Siamo il secondo porto italiano per numero di treni e vogliamo continuare a crescere in questo settore, per il suo valore in termini di sostenibilità e competitività”.