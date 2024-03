Ponti: Stefano Casartelli nominato nuovo Amministratore Delegato

Ponti: annunciata la nomina di Stefano Casartelli come nuovo Amministratore Delegato

Ponti, storica azienda operante nei settori dell'aceto, dei sottaceti, dei sottoli e dei condimenti per riso e pasta, ha annunciato una decisione epocale nella sua storia aziendale: l'assunzione di un amministratore delegato esterno alla famiglia per la prima volta dalla sua fondazione. Il prescelto è Stefano Casartelli, un professionista con una solida carriera maturata in realtà di spicco del settore alimentare come Colussi, Star e Unilever. Il cambio di guardia vede Casartelli subentrare a Giacomo Ponti, il quale ha assunto la carica di presidente dallo scorso anno. Questa scelta strategica è stata motivata da un 2023 di crescita, segnato dalla crisi delle materie prime ed energetiche, che ha spinto l'azienda a investire ulteriormente nel suo sviluppo.

"A fronte dei risultati positivi registrati nel 2023, nonostante le sfide legate alla crisi delle materie prime ed energetiche, abbiamo ritenuto opportuno arricchire il nostro team con un professionista di comprovata esperienza, proveniente da aziende leader nel settore alimentare", ha dichiarato Ponti.

Il nuovo assetto organizzativo mira a realizzare le strategie di medio-lungo periodo dell'azienda, la quale ha registrato ricavi superiori a 111 milioni di euro nel 2022. Tra gli obiettivi principali figurano l'internazionalizzazione, l'innovazione, la sostenibilità, l'instaurazione di partnership strategiche e possibili operazioni di acquisizione. Tutto ciò garantendo i valori, la solidità e la qualità che hanno da sempre contraddistinto Ponti e il suo marchio.