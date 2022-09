Poste Italiane, aperto nuovo spazio espositivo “Poste Storie”

Poste Italiane, aperto al pubblico lo spazio espositivo “Poste Storie” per i 160 anni di attività

Poste Italiane inaugura il nuovo spazio espositivo “Poste Storie”, un percorso interattivo dedicato alla storia e alla crescita del Gruppo. In occasione del 160esimo anniversario di Poste Italiane, apre al pubblico uno spazio dedicato alla celebrazione, ospitato all’interno del Palazzo delle Poste di piazza San Silvestro a Roma. L’obiettivo del percorso inaugurato dal Gruppo è quello di unire innovazione e tradizione, descrivere la vita delle donne e degli uomini di Poste Italiane, ripercorre la trasformazione del marchio e il suo legame con il territorio, al servizio degli italiani e del sistema Paese.

“Poste Storie” punta ad offrire ai visitatori un viaggio alla scoperta della storia di Poste Italiane. Verranno esposti oggetti e documenti originali, app, video e podcast in cui l’ospite procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali. Il percorso è stato sviluppato in tre sezioni, ognuna dedicata ad un aspetto della politica di Poste Italiane. Nella prima, che prende il nome di ‘I numeri’, il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l’Azienda. Nella seconda stanza, ‘La storia e il presente’, il racconto si suddivide tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti.

Nell’ultimo ambiente, ‘I valori’, vengono analizzati i valori fondanti dell’Azienda attraverso l’esposizione delle opere di otto artisti contemporanei. Lo spazio espositivo di Poste Italiane verrà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. La storia e i valori della famosa Azienda fondata nel 1862 saranno a disposizione di tutti i visitatori, raccontati attraverso parole, oggetti e strumenti multimediali.