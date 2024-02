Poste Italiane lancia i nuovi Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori

Poste Italiane: disponibili dal 20 febbraio i nuovi Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minorenni

Dal 20 febbraio sul mercato sono disponibili i nuovi Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età, un'opportunità imperdibile per garantire un futuro finanziario sicuro ai più giovani. Poste Italiane ha avviato il collocamento di questa nuova serie di buoni, progettati per offrire ai genitori, parenti, nonni e amici un'opzione di risparmio affidabile e redditizia per i giovani. Questi Buoni, destinati a minori da zero a 16 anni e mezzo, offrono un modo efficace per far crescere i risparmi dei bambini e dei ragazzi, garantendo loro un capitale solido al compimento della maggiore età. L'investimento matura interessi fino al raggiungimento dei 18 anni del ragazzo intestatario.

Una caratteristica fondamentale di questi Buoni è la possibilità di regalarli: chiunque può contribuire a garantire un futuro finanziario sicuro per i più piccoli. Tuttavia, è importante tenere presente che una volta che il minore raggiunge la maggiore età, il titolo diventa infruttifero e, se non viene rimborsato, decade in prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza. Il rimborso anticipato è consentito in qualsiasi momento, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, il possessore del Buono ha diritto alla restituzione del capitale investito e agli interessi maturati. Tuttavia, nel caso di rimborso anticipato prima del diciottesimo anno di età, viene applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 0,50%.

Il rendimento annuo lordo può variare fino al 6% in base all'età del minore al momento della sottoscrizione del Buono, offrendo un'opportunità di crescita significativa per i loro risparmi. La durata massima del Buono dipende dall'età del minore al momento della sottoscrizione, consentendo una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze dei risparmiatori più giovani. Anche i detentori di questi buoni possono godere di benefici fiscali, con una tassazione agevolata del 12,50% e l'esenzione da imposta di successione. Inoltre, la procedura di sottoscrizione e rimborso è priva di costi aggiuntivi, fatta eccezione per gli oneri fiscali.

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano, e sono distribuiti esclusivamente da Poste Italiane, garantendo sempre la restituzione del capitale investito. Con un importo massimo sottoscrivibile di 1 milione di euro in un'unica giornata lavorativa, questi Buoni offrono un'opportunità di investimento sicura e conveniente per il futuro dei nostri giovani. In un mondo in continua evoluzione, investire nel futuro dei nostri bambini e ragazzi è più importante che mai, e i nuovi Buoni Fruttiferi Postali per minori rappresentano uno strumento affidabile e redditizio per farlo.