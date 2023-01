Poste Italiane, ottenuta la certificazione Top Employers 2023

Poste Italiane è Top Employer per la quarta volta: confermata leadership nella valorizzazione delle risorse umane

Il Top Employers Institute premia Poste Italiane per il quarto anno consecutivo, grazie alle politiche di valorizzazione delle risorse umane basate sui principi di benessere dei dipendenti, equità e merito. Da 30 anni, l'istituto certifica le eccellenze aziendali nelle politiche HR in 121 Paesi di tutto il mondo, attraverso un'analisi approfondita delle strategie messe in atto in tema di risorse umane. Quest'anno, Poste Italiane ha ottenuto la certificazione di Top Employer per la solidità delle sue politiche: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. L'obiettivo ultimo è la creazione di un ambiente di lavoro in cui ogni dipendente ha la possibilità di mettere a frutto il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha dichiarato: “La certificazione Top Employers 2023 ribadisce la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi del Piano strategico 24SI Plus, anche in materia di risorse umane. Per il più grande datore di lavoro d’Italia questo significa saper coniugare crescita, risultati, innovazione e sviluppo per il Paese con la creazione delle migliori condizioni per attrarre talenti e valorizzare le professionalità”.

Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “Essere azienda Top Employer conferma l’impegno concreto e continuo del Gruppo Poste Italiane alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo che garantisca pari opportunità di lavoro e crescita professionale. Da oltre 160 anni contribuiamo allo sviluppo economico e sociale del Paese e continueremo a farlo garantendo ai dipendenti un percorso di realizzazione professionale e un miglioramento costante”.

Nel 2022 Poste Italiane ha ricevuto anche la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione. Entrambi i certificazioni si aggiungono ad altri importanti riconoscimenti ottenuti, tra cui la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity&Inclusion.