Poste italiane: Annalisa Berti vince la prima edizione del premio giornalistico TG Poste

Roma, Poste Italiane: Annalisa Berti ha vinto il Premio TG Poste con un servizio sulle richieste di passaporti negli uffici postali

Si è conclusa con successo la prima edizione del Premio Giornalistico TG Poste, promosso da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti nel mondo dell'informazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Annalisa Berti, 29 anni, giornalista toscana e social media manager di Scarperia e San Piero, Firenze.

La giovane professionista ha conquistato il riconoscimento con un servizio dedicato alla richiesta di passaporti negli uffici postali, apprezzato dalla giuria per il suo linguaggio fresco e innovativo, perfettamente in linea con le moderne dinamiche della comunicazione sociale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice della Casina Poste, immersa nel Parco Fluviale del Tevere a Roma, alla presenza dei vertici di Poste Italiane: la Presidente Silvia Maria Rovere, insieme all'Amministratore Delegato Matteo Del Fante e al Direttore Generale Giuseppe Lasco, che hanno consegnato i premi ai vincitori.

All'evento hanno partecipato anche i direttori e le direttrici di alcune delle principali testate giornalistiche italiane, offrendo riflessioni significative sul passato del giornalismo e sulla loro esperienza nella cosiddetta "vecchia scuola". Nei loro interventi, hanno sottolineato l'importanza di creare spazio per i giovani, considerati fondamentali per un futuro del giornalismo caratterizzato da innovazione e trasformazione. Hanno respinto l'idea che questa professione sia in declino, evidenziando invece come si trovi in una fase di evoluzione, in cui le nuove generazioni possono e devono giocare un ruolo cruciale per garantirne la vitalità e l'adattamento ai tempi moderni.

Oltre ad Annalisa Berti, il podio ha visto il secondo e il terzo posto occupati rispettivamente dai romani Davide Fantozzi, 27 anni, e Veronica Stigliani, 30 anni. Tutti e tre avranno l'opportunità di vivere un'esperienza professionale nella redazione del TG Poste, mentre alla vincitrice è stata assegnata una borsa di studio per un corso di alta formazione presso la prestigiosa Columbia University di New York.

"Mi congratulo con la prima vincitrice del premio TG Poste Annalisa Berti, con Davide Fantozzi e Veronica Stigliani per aver saputo cogliere e raccontare con strumenti diversi l’essenza della vocazione sociale di Poste Italiane, osservata da un punto di vista contemporaneo", ha commentato la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere. "C’è particolare soddisfazione da parte mia anche per la presenza di due donne sul podio".

L'Amministratore Delegato Matteo Del Fante ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Poste Italiane ha nel suo DNA il coraggio di puntare sull'innovazione e sui giovani talenti. Il grande numero di partecipanti conferma che il nostro marchio rappresenta un punto di riferimento anche nel settore della comunicazione”.

Il Direttore Generale Giuseppe Lasco ha invece posto l'accento sui valori promossi dal premio: “I vincitori hanno saputo affrontare con grande capacità temi di grande attualità come sostenibilità ed etica, dimostrando la capacità di Poste Italiane di fare rete con il mondo dell'informazione.”

La competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 giovani giornalisti under 30, aveva l'obiettivo di promuovere un nuovo modo di raccontare l'attualità, ispirandosi ai principi cardine del piano strategico di Poste Italiane, tra cui sostenibilità, innovazione e inclusione. I partecipanti hanno presentato un servizio inedito e un breve video introduttivo, dimostrando la loro capacità di utilizzare linguaggi innovativi per raccontare il presente e guardare al futuro.

Il TG Poste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane, rappresenta un riferimento nell'informazione aziendale e non solo. Ogni giorno in diretta alle 12, offre una panoramica sui principali fatti di attualità economica, politica e culturale, con approfondimenti tematici e focus sulle iniziative dell'azienda.

Con questa prima edizione del Premio Giornalistico, Poste Italiane conferma il proprio impegno per il talento e l'innovazione, dimostrando come il giornalismo possa essere un potente strumento di cambiamento e inclusione.

L'intervista di Affaritaliani a Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane

“Poste Italiane è un'azienda inclusiva, in tutte le sue manifestazioni, lo è con i propri dipendenti, considerando che la maggioranza è composta da colleghe donne, e lo è nei servizi offerti ai clienti. Investiamo in modo significativo nella formazione, per aiutare i nostri clienti a superare ostacoli come il divario digitale e la carenza di educazione finanziaria. Trovo straordinario che, in occasione di un premio dedicato ai giovani talenti del giornalismo, ci sia stata una partecipazione così ampia, con oltre 1.500 concorrenti, e che tra i premiati figurino due ragazze, inclusa la vincitrice”, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane.

La Presidente Rovere ha sottolineato che l'inclusività non significa guardare esclusivamente al talento femminile, ma soprattutto offrire ai giovani la possibilità non solo di ricevere un premio per il loro lavoro, ma di sperimentarsi concretamente nel mondo del lavoro. Ha spiegato quanto sia fondamentale che il risultato di questo premio rappresenti per i tre vincitori un'occasione concreta: per la vincitrice, l'opportunità straordinaria di formarsi ulteriormente alla Columbia University; per gli altri due premiati, l'ingresso nel mondo di Poste Italiane e nel progetto TG Poste.

“Questo telegiornale”, ha proseguito Rovere, “è nato relativamente di recente, ma ha già acquisito una credibilità enorme, come dimostra la presenza, oggi, dei direttori delle principali testate giornalistiche e televisive. Vorrei anche ringraziare voi che siete qui oggi. Fate un lavoro fondamentale per la società, ed è bello sapere che ci sono tanti giovani che aspirano a intraprendere questa professione. Con questo premio, abbiamo voluto puntare sui giovani, evitando di premiare giornalisti già affermati, perché crediamo che per un'azienda come la nostra sia essenziale lanciare un messaggio di inclusività e di fiducia nel talento delle nuove generazioni”.

Le dichiarazioni di Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane

A margine dell'evento, l'Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha dichiarato: "La nostra è un'azienda proiettata verso il futuro, che si basa sulla fiducia, sulla propria storia e su una solida credibilità, che fortunatamente ci riconoscono sia il sistema Italia che tutti i nostri clienti. Viviamo in un mondo in rapido cambiamento, ed i giovani sono i principali protagonisti di questo processo, coloro che più di tutti spingono e guidano l'innovazione." Del Fante ha poi concluso: "Essere presenti e accompagnarli in questo percorso è stato, quindi, un passo naturale. Come ha sottolineato il Direttore Generale parlando di comunicazione, abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto, dimostrando grande attenzione al mondo della comunicazione e del giornalismo giovanile. Privilegiare i giovani in questo contesto rappresenta per noi un impegno serio e coerente con la visione di un futuro orientato al cambiamento e all'innovazione".

Le dichiarazioni di Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane

"La reputazione per noi è un dogma, un pilastro fondamentale della nostra strategia aziendale. Crediamo fermamente nell'importanza della reputazione, della formazione e dell'informazione, tanto da aver creato il TG Poste. Siamo l'unica azienda a disporre di un telegiornale interno, un progetto che ci distingue" ha affermato Lasco.

"Il Premio Giornalistico, proposto a me e all'Amministratore Delegato, è stato accolto con grande entusiasmo, perché riflette appieno i nostri valori di trasparenza e il nostro impegno per rafforzare la reputazione dell'azienda. Siamo estremamente soddisfatti della giornata di oggi" ha poi concluso Lasco, "la risposta del mondo del giornalismo è stata straordinaria, proprio come ci aspettavamo con orgoglio. La presenza dei direttori delle principali testate e dei media italiani conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, sia sul fronte reputazionale sia nella formazione e valorizzazione dei giovani talenti".