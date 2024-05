Poste Italiane, record storico di consegna pacchi nel Primo Trimestre 2024: i volumi consegnati dai portalettere sono cresciuti di oltre il 50%

Poste Italiane ha annunciato risultati eccezionali nel primo trimestre del 2024, con un particolare focus sul record storico di consegna dei pacchi da parte dei suoi portalettere. L'AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha sottolineato la resilienza del settore logistico e ha esaltato i risultati ottenuti, che hanno superato le aspettative previste. Secondo Del Fante, "la logistica ha mostrato una forte resilienza e i risultati sono stati ottimi anche rispetto a quanto avevamo preventivato". È stato registrato un record storico di pacchi consegnati dai portalettere, con una percentuale che supera il 30%, rispetto a qualche anno fa quando questa pratica era meno diffusa.

Nei primi tre mesi del 2024, Poste Italiane ha consegnato un totale di 71 milioni di pacchi, segnando un aumento del 21,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, i volumi consegnati dai portalettere sono cresciuti di oltre il 50%. Del Fante ha evidenziato, inoltre, la grande performance nel collocamento dei prodotti postali, soprattutto considerando il contesto di mercato finanziario incerto, con previsioni di tassi in calo e un'inflazione che non si abbassa quanto atteso. Questi risultati pongono Poste Italiane su una traiettoria positiva, proiettando l'azienda verso il futuro mentre continua a soddisfare le esigenze sempre crescenti dei suoi clienti e ad adattarsi alle sfide del mercato in evoluzione.