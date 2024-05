Poste Italiane stringe accordo con CDP e approva i risultati del 1Q24

Poste Italiane: al via il nuovo accordo con CDP e approvati i risultati del primo quadrimestre 2024, ricavi complessivi superiori a 3,5 miliardi di euro

In una giornata caratterizzata da importanti sviluppi per il panorama finanziario italiano, Poste Italiane ha annunciato oggi sia la firma dei principali termini di un nuovo accordo sul Risparmio Postale con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sia l'approvazione dei risultati finanziari per il primo quadrimestre del 2024. L'accordo con CDP rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l'adattamento dell'offerta del Risparmio Postale alle esigenze emergenti del mercato. Garantito dalla Repubblica italiana e apprezzato da milioni di clienti, il Risparmio Postale è una fonte cruciale di finanziamento per CDP, che attraverso questa forma di raccolta sostiene progetti di crescita sostenibile a livello territoriale, imprenditoriale e infrastrutturale. Le nuove caratteristiche della partnership consentiranno di affrontare con determinazione le sfide del futuro, mantenendo il Risparmio Postale come pilastro del sistema finanziario nazionale.

Parallelamente all'annuncio dell'accordo, Poste Italiane ha reso noti i risultati finanziari del primo quadrimestre del 2024, confermando un inizio di anno estremamente positivo. Con ricavi complessivi del Gruppo superiori a 3,5 miliardi di euro e un Risultato Operativo (EBIT) che è diminuito del 22,5% su base annua attestandosi a 199 milioni di euro (in calo del 13% su base annua, escludendo la Gestione Attiva del Portafoglio1), a causa dei maggiori costi di distribuzione, Poste Italiane dimostra di attuare il suo piano aziendale con rigore e disciplina, mantenendo un costante focus sul raggiungimento dei risultati commerciali e sulla razionalizzazione dei costi.

I trend commerciali favorevoli in tutti i settori, insieme alla fiducia dei clienti nel considerare Poste Italiane come un punto di riferimento per le proprie esigenze finanziarie quotidiane, hanno contribuito alla crescita dei ricavi provenienti da tutti i segmenti aziendali. In particolare, la raccolta netta positiva nei prodotti di gestione del risparmio e in quelli assicurativi, unita a depositi retail stabili, testimoniano la solidità e la resilienza del modello di business di Poste Italiane.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dell'inizio di anno positivo che abbiamo registrato. I nostri risultati finanziari confermano la validità della nostra strategia aziendale e il nostro impegno costante nel servire al meglio i nostri clienti. L'accordo con CDP rappresenta un passo importante nel consolidamento della nostra partnership e nell'adattamento dell'offerta del Risparmio Postale alle esigenze del mercato attuale e futuro".

I risultati del primo quadrimestre del 2024 evidenziano una solida crescita a doppia cifra dell'utile netto, attestatosi a 349 milioni di euro nel settore assicurativo Poste Vita. Questa performance ben al di sopra dell'andamento di mercato testimonia una maggiore profittabilità del business della Protezione, con un crescita dei ricavi del comparto assicurativo Protezione del 77,9% su base annua a 35 milioni di euro. L'approvazione dell'accordo con CDP e i positivi risultati finanziari del primo quadrimestre del 2024 confermano il ruolo centrale di Poste Italiane nell'economia italiana e la sua capacità di adattarsi alle sfide e alle opportunità del mercato attuale.