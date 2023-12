Preziosi Food, erogato bonus anti-inflazione per tutti i dipendenti

Preziosi Food: bonus anti-inflazione per tutti i dipendenti. Continua l’impegno della Società nella valorizzazione delle proprie risorse

Preziosi Food, in linea con il suo costante impegno di riconoscimento e valorizzazione delle proprie risorse, annuncia l'erogazione di un bonus anti-inflazione a tutti i collaboratori, incluso il personale temporaneo. Questo bonus si aggiunge al nuovo accordo integrativo sottoscritto lo scorso novembre, che ha previsto un aumento degli importi target e la progressiva stabilizzazione di oltre venti unità della forza interinale entro il 2024.

Come già avvenuto nel 2022, anche nel 2023 l'azienda ha destinato ai propri dipendenti un bonus anti-inflazione integrativo e supplementare rispetto agli accordi sindacali sulla premialità legata alla produttività. Questa iniziativa mira a contrastare l'aumento dei costi della vita e rappresenta un gesto di riconoscimento verso i collaboratori in un periodo oggettivamente complesso. Il bonus, distribuito a più di cento famiglie, oltre ad ampliare ed integrare i servizi di welfare aziendale già disponibili, è ulteriormente accompagnato da un premio spendibile in beni di consumo ed alimentari del valore di 400 euro per ciascun dipendente, incluso il personale in somministrazione.

Questo premio, uniforme nell'ammontare per tutte le risorse, è proporzionato anche a parametri di assenteismo, mantenendo così un equilibrio nell'erogazione. Inoltre, Preziosi Food ha siglato un nuovo accordo integrativo per il triennio 2023-2025, che prevede incentivi quali un premio massimo di produttività di 1.400 euro e 480 euro aggiuntivi in buoni spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025. L'accordo contempla un ulteriore premio suppletivo legato agli obiettivi di 1.200 euro per il 2024 e il 2025, subordinato al raggiungimento da parte dell'azienda di un risultato EBT (risultato ante imposte) positivo.

Tra gli impegni presi, Preziosi Food si adopererà a stabilizzare gradualmente nel 2024 venti lavoratori assunti con contratto di lavoro interinale o staff leasing nei reparti di produzione, manutenzione, qualità e logistica. È prevista anche la possibilità di concordare condizioni di orario flessibile su più turni e/o diversi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro. L'azienda conferma inoltre il suo impegno continuo negli investimenti volti al miglioramento degli impianti e dei macchinari, nonché nella formazione del personale in particolare in ambito sicurezza (istituito anche un Safety Day), per garantire un ambiente di lavoro sempre più efficiente e stimolante. Con queste iniziative, Preziosi Food ribadisce la sua volontà di essere un punto di riferimento nel settore per l'eccellenza dei prodotti, e sul territorio, per l'attenzione e il sostegno continuo verso coloro che contribuiscono al suo successo.

Lorenzo Caporaletti, Presidente e Amministratore Delegato di Preziosi Food, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di conferire per la seconda volta ai nostri collaboratori questo premio che sottolinea il nostro costante impegno a valorizzare il contributo e la passione di ciascuna risorsa verso il successo di Preziosi Food. La nostra iniziativa rappresenta la volontà dell'azienda di garantire un ambiente lavorativo sicuro, soddisfacente e premiante, e un supporto concreto per affrontare con determinazione le sfide economiche attuali. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per la costante dedizione e l'instancabile impegno che rappresentano il motore trainante del nostro percorso di crescita e sviluppo”.