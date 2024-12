Private equity, UniCredit: ampliata la partnership con Blackstone

UniCredit e Blackstone, siglata partnership per offrire ai suoi clienti wealth in Italia la possibilità di investire nel private equity

UniCredit e Blackstone, leader mondiale nella gestione di asset alternativi, hanno avviato una nuova partnership con l'obiettivo di distribuire il Blackstone Private Equity Strategies Fund (BXPE) ai propri clienti wealth in Italia. BXPE è un fondo di investimento alternativo aperto semiliquido a gestione attiva che offre agli investitori qualificati un'ampia esposizione all'intera piattaforma di private equity di Blackstone attraverso un portafoglio diversificato di società a forte crescita.

La strategia di BXPE comprende gli investimenti del gestore in strategie corporate private equity, opportunità tattiche e sul mercato secondario, life science e growth. Allo stesso tempo, la partnership cerca di ridurre le barriere all'ingresso nel mercato del private equity, storicamente elevate, fornendo l'accesso alla piattaforma diversificata di Blackstone attraverso un unico fondo, che mira a fornire rendimenti solidi attraverso una struttura flessibile. I clienti del Wealth Management di UniCredit in Italia possono sottoscrivere BXPE a partire dal 3 dicembre 2024.

Renato Miraglia, Head of Wealth Management di UniCredit Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Blackstone a BXPE, che offre ai nostri clienti wealth l'opportunità di diversificare i loro portafogli attraverso un'esposizione diretta agli investimenti di private equity. Continueremo a costruire la nostra attività intorno ai clienti, cercando le migliori partnership possibili per migliorare le loro opzioni di investimento”.

“Abbiamo già osservato un significativo interesse da parte degli investitori individuali in Italia che desiderano diversificare i loro portafogli di investimento in classi di attività un tempo esclusive degli investitori istituzionali. Ampliando la nostra partnership con UniCredit per includere il private equity possiamo espandere ulteriormente la nostra capacità di distribuzione attraverso un partner di fiducia per soddisfare questa domanda”, ha dichiarato Andrea Valeri, presidente di Blackstone Italia.

Rashmi Madan, Head of EMEA di Blackstone Private Wealth Solutions, ha aggiunto: “Questo è il prossimo passo nell'espansione di Private Wealth Solutions in Italia, in quanto continuiamo ad attuare la nostra strategia di fornire agli investitori individuali in Europa un maggiore accesso a soluzioni istituzionali di qualità. Il fondo sfrutta la nostra vasta esperienza e competenza negli investimenti di private equity, consentendo agli investitori di accedere a un portafoglio diversificato di società in forte crescita, con l'obiettivo di ottenere rendimenti interessanti”.