Prysmian: annunciata la strategia per guidare la transizione energetica

Prysmian annuncia il suo programma per gestire la transizione energetica e la trasformazione digitale

Prysmian Group annuncia oggi la nuova strategia, compresa la riorganizzazione delle attività in quattro nuovi segmenti, e presenta i target finanziari e non finanziari al 2027. La strategia prevede di capitalizzare sulle proprie posizioni di leadership e di conquistare nuovi mercati in crescita, al fine di diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio capace di guidare la transizione energetica e la trasformazione digitale. I dettagli del piano strategico saranno annunciati durante il Capital Markets Day (CMD) che si tiene oggi a Napoli.

L'industria dei cavi è sempre più strategica grazie a driver di mercato di lungo termine che richiedono sistemi in cavo resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi: crescita della generazione di energia rinnovabile, crescita della domanda di elettricità, potenziamento delle reti elettriche, crescita significativa del consumo dei dati. In questo contesto, e sulla base dei risultati conseguiti sinora attraverso il consolidamento del mercato, la strategia si concentra sulla crescita organica che fa leva sui trend strutturali del mercato, e comprende quattro pilastri: espansione autofinanziata della capacità, investimenti a supporto della crescita organica, sostenuti dalla forte generazione di cassa; portafoglio bilanciato ed innovativo, portafoglio bilanciato e innovazione continua per sostenere leadership tecnologica e sostenibilità; empowerment delle persone, le persone migliori per far crescere il know-how e le capacità aziendali; segmentazione del business, nuova segmentazione per cogliere i driver e le opportunità del mercato.

Alla luce delle opportunità create dal mercato, Prysmian riorganizzerà le proprie attività in quattro nuovi segmenti rispetto ai tre attualmente esistenti: Renewable Transmission, che comprende le business unit Submarine Power e Land HVDC, attualmente appartenenti al segmento Projects. Power Grid, che comprende la business unit HVAC, anch'essa attualmente appartenente al segmento Projects, e Power Distribution and Overhead Lines, attualmente nel segmento Energy. Electrification, che include i business Industrial & Construction (ora denominato Trade & Installer) e Specialties (precedentemente incluso in Industrial & NWC), attualmente appartenenti al segmento Energy. Digital Solutions, l'attuale segmento Telecom, che comprende i seguenti business: Fiber and Optical Cables, Connectivity, Multimedia & Inside Plant cables (MMS).

Il Gruppo prevede una crescita dell'EBITDA rettificato da 1,49 miliardi di euro nel 2022 a 2 miliardi di euro nel 2027, con un intervallo previsto di + o - 100 milioni di euro. La strategia prevede un'accelerazione selettiva degli investimenti per soddisfare la crescente domanda, in particolare nei segmenti Renewable Transmission e Power Grid: nel periodo 2023-2027, gli investimenti cresceranno di 1,7 volte rispetto ai cinque anni precedenti, raggiungendo i 2,7 miliardi di euro. Il Free Cash Flow è previsto in crescita a 900 milioni di euro - 1 miliardo di euro nel 2027 da 559 milioni di euro nel 2022. Il ROCE è atteso in aumento al 25-28% nel 2027, a conferma degli elevati ritorni sugli investimenti strategici previsti.

Per Prysmian, la sostenibilità è un fattore chiave per la creazione di valore. Il Gruppo ha una visione a lungo termine e una strategia chiaramente definita, sostenuta da obiettivi ambientali misurabili al 2030, e ha fissato target intermedi al 2025 e al 2027. Oggi Prysmian conferma l’obiettivo Scope 3 Net Zero per il 2050. Il Gruppo è impegnato a guidare l'innovazione nell'industria dei cavi sviluppando prodotti più compatti, leggeri, efficienti e verdi, creando al contempo un valore tangibile per i clienti e per le comunità e i territori in cui opera.

Nell'ambito dell’impegno del gruppo a promuovere il talento nelle comunità svantaggiate, tra il 2023 e il 2027 oltre 1.400bambini e 400 donne e ragazze saranno sostenuti da programmi sociali, tra cui: Oman, 100 donne e 800 bambini attraverso il programma "SHE STEM" e programmi STEM; Paesi Bassi, 625 bambini coinvolti in programmi e laboratori STEM; America Latina, 315 donne e ragazze coinvolte in programmi sociali

Valerio Battista, Chief Executive Officer (CEO) di Prysmian, ha commentato: "Sono molto orgoglioso dell'azienda che abbiamo costruito insieme negli ultimi 15 anni, un'organizzazione che ha generato valore e che ha mantenuto una cultura coesa, espandendoci in nuovi mercati attraverso operazioni di M&A di natura transformational. Le nostre scelte strategiche si sono tradotte in un'azienda forte, che guida il settore e che dispone della tecnologia e delle risorse necessarie per cogliere le entusiasmanti opportunità che ci attendono. Entrando in questa nuova fase, passo il testimone a Massimo Battaini, che è il giusto leader per guidare la nostra azienda e il settore verso il futuro".

Massimo Battaini, CEO-designate di Prysmian, ha dichiarato: "Prysmian si trova in una posizione unica per beneficiare delle opportunità offerte dai cambiamenti strutturali derivanti dalla convergenza della transizione energetica e della trasformazione digitale. La posizione di leader di mercato, il track record di leadership tecnologica e di innovazione, una consolidata base clienti e un team di prim’ordine sono le fondamenta che ci permetteranno di beneficiare di questi trend di mercato. Questo, combinato con il nostro footprint geografico e l’ampiezza del portafoglio prodotti, ci posiziona favorevolmente per far crescere i nostri mercati e diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio”, ha aggiunto Massimo Battaini, CEO-designate di Prysmian.

Battaini, ha poi concluso: “Abbiamo fissato obiettivi finanziari e di sostenibilità ambiziosi per i prossimi cinque anni, che sono fiducioso riusciremo a raggiungere grazie alla nostra strategia basata sulla crescita organica. Questo ci porterà a riorganizzare le attività per allinearci strutturalmente alle dinamiche del mercato, espandere selettivamente la capacità attraverso investimenti sostenuti dalla nostra forte generazione di cassa. Impiegheremo tecnologie sempre più all’avanguardia e sostenibili, continuando a incoraggiare le nostre persone. Crediamo che questi siano i fattori chiave per valorizzare ulteriormente il potenziale della nostra azienda e creare valore per tutti i nostri stakeholder. Voglio ringraziare Valerio Battista, e sono pronto a guidare questa azienda verso una nuova entusiasmante fase".