Prysmian estende la gamma di cavi Sirocco Extreme 180µM

Prysmian, lanciato l'innovativo cavo Sirocco Extreme con 864 fibre

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, annuncia il lancio del suo rivoluzionario minicavo Sirocco Extreme 864f, che stabilisce un nuovo standard di innovazione nel settore. Questo cavo innovativo presenta diametri e densità di fibre da record per la gamma dei minicavi soffiati. Il minicavo Sirocco Extreme 864f presenta 864 fibre in un diametro di 9,8 mm, fornendo una densità di fibre senza precedenti di 11,5 fibre per mm2.

È installabile in un condotto da 12 mm, spingendo i limiti di ciò che è possibile fare nel settore dei sistemi di cavi per telecomunicazioni. I minicavi Sirocco Extreme di Prysmian utilizzano la modernissima fibra monomodale BendBrightXS da 180µm (ITU-T G.657.D, G.657.A2) insensibile alla piegatura, garantendo la compatibilità con le fibre G.652 esistenti e la disponibilità per i sistemi evoluti.

"I minicavi sono diventati una scelta popolare per le applicazioni future, come l'interconnessione dei datacenter a lungo raggio, le reti metropolitane e FTTx. Consentono un'implementazione rapida e forniscono una scalabilità a prova di futuro; inoltre, il loro ingombro ridotto offre vantaggi in termini di sostenibilità, grazie all'utilizzo di una minore quantità di materie prime. I minicavi Sirocco Extreme offrono le migliori dimensioni disponibili sul mercato, in quanto utilizzano la fibra monomodale BendBrightXS 180µm insensibile alla piegatura di Prysmian, l'unica vera fibra da 180µm oggi disponibile sul mercato", ha dichiarato Ian Griffiths, Global R&D VP, Telecom Business di Prysmian. "Il numero estremo di fibre e il diametro ridotto dei minicavi Sirocco Extreme rendono l'installazione più rapida ed economica".

Disponibili con un numero di fibre compreso tra 96 e 864 e conformi agli standard internazionali per le prestazioni ottiche e meccaniche, i cavi Sirocco Extreme incorporano la tecnologia PicoTube di Prysmian, che li rende fino al 25% più piccoli rispetto ai minicavi precedentemente disponibili. Ciò consente di installare un maggior numero di fibre in condotti congestionati e di utilizzare condotti più piccoli per le nuove installazioni, con conseguente riduzione dei costi di installazione e dell'uso di materie prime.

I minicavi Sirocco Extreme di Prysmian non solo consentono di risparmiare sui costi per i proprietari e i costruttori di reti di telecomunicazioni, ma anche di ridurre le emissioni di carbonio e l'impatto ambientale. Offrendo diametri ridotti e maggiori densità di fibre, Prysmian va oltre la propria catena del valore e continua a dimostrare il proprio impegno verso soluzioni ecologiche che evitano le emissioni. I miglioramenti apportati al prodotto Sirocco Extreme dimostrano l'impegno del Gruppo nel rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione, offrendo una soluzione scalabile ad alta densità, fisicamente compatta e facilmente implementabile per soluzioni future.