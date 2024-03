Prysmian: i cavi Sirocco hanno durata prevista superiore ai 50 anni

Prysmian, completati i test di invecchiamento sui cavi Sirocco: prevista una durata superiore ai 50 anni

Prysmian, leader nella transizione energetica e nella trasformazione digitale, annuncia i risultati di nuovi e rigorosi test di invecchiamento a lungo termine sulla famiglia di cavi Sirocco, che dimostrano una durata prevista di oltre 50 anni, permettendo agli operatori di calcolare l’analisi del ciclo di vita delle loro reti per un periodo esteso.

I cavi ottici vengono utilizzati da decenni, con una tecnologia di fibre e cavi in continua evoluzione, e le reti di telecomunicazione devono essere resistenti agli stress ambientali per una durata di molti decenni, con una protezione delle fibre ottiche che è alla base dell’affidabilità di rete. Oltre a fornire protezione meccanica, i rivestimenti delle fibre ottiche e i materiali dei cavi devono rimanere stabili per tutta la vita del cavo, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Come parte della continua leadership di settore nella progettazione e affidabilità dei cavi, Prysmian ha eseguito la certificazione di durata e invecchiamento a lungo termine dei minicavi SiroccoHD e SiroccoEXTREME e delle fibre contenute al loro interno, per simulare una durata del cavo di almeno 50 anni in condizioni di invecchiamento a secco e a umido. I dati dimostrano che dopo la simulazione della durata l’attenuazione della fibra, le prestazioni del cavo e le proprietà del materiale rimangono invariate e possono soddisfare le specifiche industriali stabilite per i cavi di nuova produzione.

“I cavi Sirocco HD ed Extreme di Prysmian sono già noti come soluzioni altamente sostenibili ed estremamente efficienti. Grazie alle loro dimensioni extra-compatte e all’estrema densità delle fibre sono facilmente implementabili, sfruttano al massimo lo spazio limitato dei condotti, richiedono meno materie prime e riducono i costi di trasporto”, ha spiegato Ian Griffiths, Global R&D VP, Digital Solutions di Prysmian. “Ora, dopo l’ottimizzazione della fibra ottica e dei materiali, e dopo test rigorosi, i cavi Sirocco hanno una durata prevista di oltre 50 anni, senza alcun compromesso sulle prestazioni durante questo periodo”.

“Con il completamento di questi test, gli operatori possono ora calcolare l’analisi del ciclo di vita delle loro reti su un periodo di tempo molto più lungo – oltre 50 anni”, ha commentato Frederick Persson, Executive Vice President Digital Solutions di Prysmian. “Questo contribuisce a ridurre al minimo gli scarti e a promuovere un approccio più sostenibile alla gestione delle risorse, e sarà fondamentale per creare reti del futuro durature e performanti”.