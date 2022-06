Pubblicità, Sky Media si rafforza con Giuseppina Violante

Sky Media si rinforza con Giuseppina Violante: avrà il compito di gestire e far crescere le attività pubblicitarie italiane

Giuseppina Violante sbarca in Sky Media: la nuova manager avrà il compito di spingere la crescita delle attività pubblicitarie di Sky, in un contesto economico carico di incognite e incertezze.

La new entry, ex Coty (dove occupava il ruolo di Vice president Emea portfolio e business growth) avrà le responsabilità di marketing, vendite, iniziative speciali e addressable della media company guidata da Andrea Duilio. Dopo vari rumors stampa, la conferma arriva direttamente da Primaonline.

Prima di approdare nel 2018 in delle più grandi aziende di profumeria nel mondo, nonchè di prodotti per la cura del corpo e cosmetici, Violante ha trascorso 18 anni di militanza in L’Oreal. In Sky riporterà ad Evelyn Rothblum, figura di coordinamento e di guida della struttura commerciale europea come EVP Advertising per Germania e Italia dall’aprile del 2021.