Qonto lancia la nuova brand campaign in Italia

Qonto annuncia la seconda brand campaign italiana: in onda sui principali canali telesivi dal 14 maggio

Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, annuncia il lancio della sua seconda brand campaign italiana in onda in televisione, realizzata con l'agenzia pubblicitaria francese Belle e con la collaborazione dell’agenzia Cookies & Partners, che si è occupata della localizzazione per il mercato italiano. Attraverso questa nuova campagna, Qonto ricorda agli imprenditori che la loro energia è una risorsa troppo preziosa per essere sprecata in attività contabili ripetitive a scarso valore aggiunto. Progettato come un video musicale, lo spot televisivo rappresenta una tipica giornata frenetica nella vita di una giovane imprenditrice, che si trova a lottare con innumerevoli e noiosi compiti amministrativi ma che, grazie a Qonto, può liberarsi dal peso della gestione finanziaria e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Per la seconda volta dal suo lancio sul mercato italiano nel 2019, la società fintech ha lanciato una campagna TV in Italia, on air dal 14 maggio, per tre settimane, sui canali TV di Rai, Mediaset, Discovery, La7 e Sky. La pianificazione media della campagna è stata gestita da Dentsu. La campagna sarà attiva anche sui canali online VOD, YouTube e SkyGo.

"Il nostro obiettivo è consolidare l’attrattività di Qonto sul mercato, offrendo una soluzione in grado di rispondere alle necessità specifiche di PMI e professionisti italiani. Questa seconda campagna on air sui principali canali televisivi italiani rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo", commenta Giada Butera, Lead Marketing Italy di Qonto.

La nuova brand campaign segue le precedenti campagne tv, radio, stampa e digital lanciate da Qonto e firmate Cookies & Partners, che hanno contribuito a posizionare la value proposition di società innovativa, in grado di offrire una soluzione di business finance management all-in-one, con l’obiettivo di presentarsi come punto di riferimento per PMI e professionisti, anche grazie a un’offerta sempre più ampia di prodotti e servizi dedicati ai team aziendali.