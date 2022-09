RFI, aggiudicata progettazione tratta Dittaino-Catenanuova

RFI: concluso il bando per la realizzazione della nuova stazione di Catenanuova

Si è concluso il bando lanciato da RFI a giugno, che consiste nella realizzazione della nuova stazione di Catenanuova e di un nuovo tracciato, parte in viadotto (circa 7 km) e parte in galleria (2,3 km). Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato, per un importo di oltre 588 milioni di euro finanziati anche con i fondi del PNRR, la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Dittaino - Catenanuova, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania. I lavori sono stati assegnati a un raggruppamento di imprese che vede capofila Rizzani de Eccher e come mandanti Manelli Impresa e Sacaim.

Al termine dei lavori, sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni.