RFI, attivo il nuovo assetto della stazione di Dubino

RFI, sulla linea Colico-Chiavenna è attivo il nuovo assetto della stazione ferroviaria di Dubino

A partire da ieri, domenica 11 settembre, è attiva la nuova configurazione della stazione ferroviaria di Dubino, sulla linea ferroviaria Colico-Chiavenna. Il progetto è stato sviluppato con l'obiettivo di migliorare i collegamenti da e per la Valchiavenna, riuscendo a garantire sulla linea almeno un treno ogni ora. Allo stesso modo, la nuova configurazione permetterà di agevolare il nodo di interscambio di Colico rispetto ai collegamenti veloci da e per Milano, anch’essi previsti ogni ora. Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), il rinnovo della stazione ha richiesto un investimento economico complessivo di 11,5 milioni di euro, di cui 4,3 milioni cofinanziati da Regione Lombardia a seguito della sottoscrizione di un’apposita convenzione.

Adeguata agli standard europei previsti per i servizi ferroviari metropolitani, Dubino rispetta tutte le norme per l’accessibilità: due marciapiedi lunghi 180 metri e alti 55 cm, per facilitare l’entrata e l’uscita dai treni. Il collegamento tra i marciapiedi è garantito da un sottopasso, la pavimentazione dei marciapiedi è dotata di percorsi pedotattili per ciechi e ipovedenti ed è presente un sistema di informazioni ai viaggiatori con monitor e annunci sonori.

I suddetti interventi, unitamente a quelli che RFI metterà in campo in vista delle olimpiadi invernali 2026, permetteranno un miglioramento complessivo dell’accessibilità ferroviaria alla Valtellina e alla Valchiavenna da Milano e dal resto della Lombardia.