RFI pubblica gara per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

Gruppo FS, RFI annuncia un bando per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane guidata dall’AD Gianpiero Strisciuglio, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per uffici, locali tecnologici, stazioni e altri impianti fissi su tutto il territorio nazionale. In particolare, il quantitativo annuo di energia che verrà contrattualizzato è di circa 100 GWh, per i quali è stata richiesta la certificazione “green” al fine di garantirne la provenienza da fonti rinnovabili. La gara, del valore di 64 milioni di euro, si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di RFI volte alla decarbonizzazione dei consumi di energia elettrica e alla riduzione della dipendenza energetica mediante progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili.