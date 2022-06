Riva, on air il "corto" per i 180 anni del brand con Favino e Beckham

Riva, on air su YouTube e social network il cortometraggio per i 180 anni del brand

Riva presenta un cortometraggio con Favino e Beckham per i 180 anni del brand. Dopo “Riva in the Movie", un tributo al mondo del cinema da parte dello storico brand italiano della nautica di lusso, ecco un nuovo capitolo dedicato al cantiere Riva, È stato presentato in anteprima assoluta sabato scorso a Venezia ed è online da oggi, 16 giugno, su YouTube e i social network un nuovo cortometraggio ispirato questa volta alla serie televisiva britannica “The Persuaders”.

Il cortometraggio è stato girato e prodotto da Armando Testa Studios, sulla costa tra Sanremo e Montecarlo nel mese di maggio, sotto la direzione artistica dell’agenzia Armando Testa e diretto dal regista internazionale Federico Brugia.

Come nella pellicola originale ideata e prodotta nel 1971 e 1972 da Robert Baker e tutta giocata sulla dualità scanzonata tra Tony Curtis e Roger Moore, anche nel nuovo film firmato da Riva si incontrano due personaggi molto diversi tra loro e per questo perfetti per fare scintille: Pierfrancesco Favino e David Beckham.

Come scrive Engage, convocati con un pretesto in una elegante località di mare che richiama la Riviera o la Costa Azzurra anni ’70, proprio come nella serie tv, i due si trovano a gareggiare in modo adrenalinico ma anche ironico guidando splendide e veloci auto sportive e soprattutto due bellissime imbarcazioni come Riva Diable e Riva Rivale, fino a raggiungere un super yacht dove l’azione si va a concludere con un finale a sorpresa.