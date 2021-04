Roma Tre incontra le aziende: Caffitaly si racconta agli studenti

Roma Tre incontra le aziende: Caffitaly protagonista dell’incontro con gli studenti

Nonostante l'impatto del Covid-19 sull'economia a livello globale, il 2020 si è dimostrato un anno di crescita per il business del caffè in capsule. È stato così anche per Caffitaly, società leader in un mercato in forte espansione come quello del caffè monodose.

Con 150 milioni di fatturato, una presenza in oltre 70 paesi e circa 450 dipendenti, l’azienda all’inizio del 2021 ha registrato un vero e proprio boom delle entrate. Caffitaly ha inoltre portato a termine, nel 2020, una rifocalizzazione degli investimenti verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale con la produzione di capsule costituite al 100% da materiale riciclabile. Attualmente la società investe annualmente 2,5 milioni di euro in ricerca e sviluppo e punta fortemente sull'internazionalizzazione, con il fatturato che proviene al 71% dal mercato internazionale.

È stato Giuseppe Casareto, amministratore delegato di Caffitaly, il protagonista dell’incontro online “Roma Tre incontra le aziende”, il progetto dell’Università degli Studi Roma Tre volto a rafforzare il dialogo tra l’Ateneo capitolino e il mondo del lavoro.

L’intervento di Casareto si è concentrato sulle prospettive del settore, sulla notevole crescita registrata da Caffitaly nell’ultimo periodo e sul piano quinquennale di crescita aziendale volto a raggiungere l’eccellenza in termini di posizionamento sul mercato e sviluppo dei processi interni.

“La nostra azienda si contraddistingue da sempre per lo sguardo al futuro, investendo sui giovani e su prodotti attenti alla sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Casareto nel corso del suo intervento.

All’incontro online ha preso parte anche Alberto Ponti, Executive Vice President Human Resources di Caffitaly, per illustrare le linee di sviluppo in termini di nuovi profili ricercati dall’azienda. Gli ambiti di provenienza delle nuove risorse che predilige Caffitaly sono diversi: Finance, Ingegneria, Marketing e Human Resources.

“Il nostro Ateneo”, ha sottolineato Silvia Ciucciovino, Prorettore di Roma Tre con delega ai rapporti con il mondo del lavoro, “è particolarmente sensibile e attento non solo alla didattica e alla ricerca ma anche ad indirizzare gli studenti verso il mondo del lavoro dando loro risposte in tal senso. L’iniziativa di oggi intende mettere in contatto gli studenti con i vertici delle aziende offrendo loro i valori del business e un osservatorio più ampio, ma anche sviluppare un rapporto duraturo attraverso, ad esempio, progetti di formazione e ricerca”.