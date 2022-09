Safilo, al via il centro d'eccellenza Digital in partnership con DOT

Safilo, l'Academy Digital Force partirà il 5 settembre 2022 con un programma di assunzioni, formazione e onboarding

Tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor, Safilo e Dot Digital On Things, azienda di consulenza e servizi It specializzata nell’ecosistema Salesforce, recentemente inserita nel Gruppo Lutech, annunciano la creazione della Salesforce Academy Digital Force, volta a ricercare e formare nuovi talenti in ambito digital transformation e Salesforce.

In Safilo nascerà dunque una vera e propria Academy interna che, grazie alla collaborazione con Dot, permetterà di individuare nuovi profili in ambito digital, formandoli sulla base delle skill più richieste dal mercato del lavoro e sulle metodologie di lavoro agile.

L’Academy Digital Force partirà il 5 settembre 2022 con un programma di assunzioni, formazione e onboarding della durata di 8 mesi. Per la fase di selezione ci sarà una collaborazione attiva con le Università di tutto il territorio italiano, con un focus con gli atenei presenti in Veneto. Il modello di smart working adottato da Safilo permetterà ai giovani interessati di lavorare indistintamente dal luogo di residenza.

Il team di Digital Force si integrerà progressivamente al team Digital di Safilo, favorendo così la crescita dei 'Safilo Trailblazers', che potranno partecipare allo sviluppo della digital transformation che il Gruppo sta implementando a 360° in tutte le strategie di business, seguendo quattro key driver: delivery excellence, innovation scaling, competence academy e cultural change. In questa prima fase il progetto si focalizzerà su profili professionali come technical leader, business analyst, release manager e developer. Con questa iniziativa, infatti, Safilo punta a incrementare il valore dei processi aziendali grazie alla gestione combinata di persone, abilità digitali, processi e tecnologia.

“La nascita dell’Academy Digital Force rappresenta per noi un’importante fase di sviluppo della strategia di trasformazione digitale a 360° che stiamo implementando in questi anni, ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo Group.

"La ricerca e la formazione di giovani talenti in ambito Salesforce ci permetterà di offrire l’opportunità di inserimento in contesti aziendali di trasformazione digitale come Safilo, ai giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Questa iniziativa si inserisce all’interno della nostra strategia purpose-led basata su 3 pilastri di sostenibilità, Persone, Prodotto e Pianeta".

"La trasformazione digitale è ormai diventata un driver fondamentale per le aziende di oggi, afferma Gianluca Ciminata, ceo di Dot, il Gruppo Safilo si è mosso in anticipo in questo senso rispetto a molti suoi competitor, e lo step di creazione del Centro di Eccellenza accelera ulteriormente il percorso di differenziazione nel mercato. Siamo entusiasti di costruire insieme questo progetto, non solo per il valore aggiunto di cui beneficeranno entrambe le parti coinvolte, ma anche per il valore sociale rappresentato dall’inserimento nel mondo del lavoro dei talenti nel mondo digitale dell’ecosistema Salesforce".