Salone della CSR 2021: l'impegno di Bayer in Sostenibilità e Innovazione

Giunto alla 9° edizione, il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale è riconosciuto come il più grande evento in Italia sulla responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità. Quest’anno Bayer Italia è stata uno dei protagonisti a conferma dell’impegno che il Gruppo, leader nel campo della salute e della nutrizione, ripone verso lo sviluppo sostenibile, elemento centrale della strategia aziendale e dei suoi valori fondamentali. Con lo scopo “Science for a Better Life” e la visione “Health for All, Hunger for None” Bayer promuove, attraverso l’innovazione, un uso responsabile delle risorse per aiutare le persone e il pianeta a prosperare dando un contributo rilevante al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo delle Nazioni Unite, in particolare “sconfiggere la fame” e raggiungere così gli obiettivi di “salute e benessere”.

Nel quadro delle iniziative che si sono tenute nei due giorni, Fabio Minoli, Direttore della comunicazione, dei rapporti istituzionali e della sostenibilità, ha portato la testimonianza dell’impegno del Gruppo nel dibattito “Pubblico-privato: partnership in evoluzione” presentando il “Riccagioia Agri Hub 5.0”, un progetto che ha il compito di creare e offrire alle imprese agricole lombarde modelli innovativi di impresa, applicando le nuove tecnologie all’agricoltura con l’obiettivo principale di risparmiare risorse sempre più preziose, come l’acqua.

“Oggi più che mai siamo chiamati a fare scelte sostenibili e Bayer non ha esitato a cogliere questa collaborazione che combina la funzionalità di un sistema di rappresentanza pubblica e l’efficienza e l’efficacia del sistema privato in un settore, quello dell’agricoltura, dove il modello sostenibile ed innovativo di Bayer sarà un’opportunità di crescita del territorio, grazie al rilancio di un’azienda agricola di oltre 50 ettari.” Ha dichiarato Fabio Minoli.