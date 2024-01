Sanofi Consumer Healthcare Italia, ottenuta la Certificazione B Corp

Sostenibilità, Sanofi Consumer Healthcare Italia consegue la Certificazione B Corp

Sanofi annuncia ogg che Sanofi Consumer Healthcare Italia ha ottenuto la Certificazione B Corp. Conseguita lo scorso anno dalla filiale Nord America, la Certificazione è un’ulteriore conferma dell’impegno dei singoli Paesi verso la strategia di sostenibilità definita a livello globale e che si fonda sui due pilastri: il benessere delle persone e la salute del pianeta. Le soluzioni per il benessere quotidiano di Sanofi, vale a dire marchi tra i più noti dell’automedicazione come Enterogermina®, Bisolvon® Buscofen®, Dulcolax® e Mag®, sono ogni anno scelti da oltre 30 milioni di italiani.

La certificazione B Corp giunge alla fine di un rigoroso processo di valutazione che testimonia gli elevati standard raggiunti in termini di impatto sociale e ambientale. Le aziende certificate da B Lab, ente indipendente no-profit, si caratterizzano per essere leader nel movimento globale per un'economia equa e sostenibile. B Lab ha valutato le prestazioni di Sanofi Consumer Healthcare Italia riconoscendone i rigorosi criteri sociali e ambientali, di responsabilità e trasparenza, così come l’impatto dell’azienda sui propri dipendenti, comunità e clienti.

Julie Van Ongevalle, Executive Vice President, Consumer Healthcare, Sanofi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione B Corp per le nostre attività di Consumer Healthcare in Italia, Germania, e America Latina. Entrare a fare parte dell’ecosistema B Corp al fianco di altre aziende e poter creare un impatto, attraverso pratiche aziendali positive, rappresenta un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso, che vede nella salute quotidiana del singolo un elemento fondamentale per la salute e il benessere dell’intera società e del pianeta”.

“Operando nell’area della salute e del benessere quotidiano, la persona è al centro della nostra missione. Una missione che è per noi un impegno preso nei confronti dei 30 milioni di italiani che ogni anno scelgono le nostre soluzioni di salute e benessere. Con la trasformazione in Società Benefit avvenuta lo scorso anno e con l’ottenimento della Certificazione B Corp ora, Sanofi Consumer Healthcare Italia rinnova con forza la sfida della sostenibilità. Lo facciamo focalizzandoci sulla ricerca e l’innovazione per esercitare il nostro ruolo sociale di grande azienda che mette in campo azioni concrete per educare, ispirare e rendere più consapevoli le persone delle proprie scelte di salute, rispondendo a un concetto di benessere diffuso, che abbraccia anche valori di impatto sociale e ambientale”, ha aggiunto Matteo Scarpis General Manager Sanofi Consumer Healthcare Italia.

Sanofi è Società Benefit da Agosto 2023. Con questa trasformazione è stato esteso l'oggetto sociale, inserendovi specifiche finalità di beneficio comune, includendo formalmente gli stakeholder nelle scelte aziendali e implementando obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili.

Inoltre, l'azienda si prende cura delle persone favorendone la crescita professionale e personale e valorizzando le diversità. Sanofi crede fortemente nell’equità lavorativa e lo ha dimostrato con la “Gender Neutral Parental Leave policy”, che prevede 14 settimane pagate al 100% per ciascuno dei genitori. Ha ottenuto nel 2023 la “Certificazione sulla Parità di Genere”. Il 47% della popolazione aziendale è composto da donne, percentuale che, nei ruoli manageriali arriva al 52%. A Origgio (Va), sede dello stabilimento produttivo, è stata attivata “L’isola formativa”, un progetto che nasce con l’obiettivo di dare un contributo alla comunità attraverso un percorso di reskilling, ovvero di riqualificazione professionale, di persone con disabilità.

Sanofi sostiene le comunità attraverso partnership e programmi di supporto. Enterogermina® integratori alimentari ha siglato a ottobre 2023 una partnership triennale con Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, lanciando il progetto “Viva la pancia” volto a ideare e sviluppare un percorso di sensibilizzazione ed educazione specificatamente pensato per i più piccoli che vivono e crescono in contesti di vulnerabilità sul territorio nazionale. Ha supportato per diversi anni Croce Rossa nelle sue attività a sostegno delle comunità più vulnerabili, e costruisce iniziative dedicate alle donne attraverso l’attivazione di Buscofen® Premestruale integratore alimentare.

L'azienda promuove la tutela dell’ambiente e del territorio in cui opera, compiendo passi concreti per ridurre l'impatto e ottimizzare il consumo di risorse. Tutti i materiali al punto vendita utilizzano per almeno l'80% materiale riciclato e riciclabile al 100%. Negli ultimi quattro anni il nostro stabilimento produttivo ha ridotto del 22% le emissioni operative di gas serra, pur avendo raddoppiato i volumi produttivi. La certificazione B Corp ottenuta in Italia è un risultato fondamentale nel percorso internazionale di certificazione di tutte le realtà aziendali di Sanofi Consumer Healthcare nel mondo.