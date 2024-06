Save: Stefano Baroni nominato direttore comunicazione e relazioni esterne

Save: annunciata la nomina di Stefano Baroni come nuovo direttore comunicazione e relazioni esterne

Il Gruppo Save ha annunciato la nomina di Stefano Baroni come nuovo direttore comunicazione e relazioni esterne, con effetto a partire dal mese di settembre prossimo. Baroni, che vanta un'esperienza di quasi trent'anni nel settore della comunicazione di prodotto e corporate, assumerà la responsabilità della comunicazione del Gruppo e della gestione delle relazioni con i media e con gli stakeholder a livello territoriale e nazionale.

Stefano Baroni, 56 anni, originario di Padova, è laureato in scienze politiche ad indirizzo economico presso l'Università degli Studi di Padova. La sua carriera è iniziata nel 1996 presso Omnitel, dove si è occupato della comunicazione dei punti vendita e delle catene commerciali indipendenti, del franchising e della grande distribuzione organizzata (GDO).

Nel 2000, Baroni ha assunto la responsabilità del marketing e della comunicazione nella sede di Milano e dei negozi in franchising di Vodafone Italia. Dal 2002, ha guidato la comunicazione e le relazioni esterne per il Nord Italia di Vodafone. Nel 2005, Baroni ha assunto la responsabilità della comunicazione, dello sviluppo associativo e delle operations della Confindustria territoriale della provincia di Bologna, gestendo l'integrazione avvenuta dopo la fusione in Unindustria tra l'Associazione Industriali e quella della PMI felsinee. Dal 2010, dirige l'unità organizzativa dedicata alla comunicazione e relazioni esterne di Confartigianato Imprese Vicenza.

Dal 2012, Baroni è iscritto all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, consolidando ulteriormente il suo ruolo di spicco nel settore della comunicazione. Nel suo nuovo ruolo presso il Gruppo Save, Stefano Baroni sarà incaricato di definire le strategie di comunicazione corporate a sostegno delle strategie di sviluppo, con un'attenzione particolare ai piani di investimento e alle loro ricadute sulle comunità di riferimento. La sua vasta esperienza e competenza saranno cruciali per il rafforzamento della presenza del Gruppo Save sia a livello nazionale che territoriale.