Scarpa accelera nella sostenibilità: nasce lo scarpone con plastiche riciclate

Scarpa sperimenta soluzioni sostenibili: dalla produzione rigenerata emissioni tagliate del 27%

Sostenibilità e riciclo: sono queste le due parole chiave che animano il presente di Scarpa, leader italiana nella produzione di calzature per la montagna e le attività outdoor. L’impresa veneta ha da poco lanciato sul mercato il primo scarpone interamente realizzato con plastiche ricavate da scarti di produzione. Il modello, che prendde il nome di “Maestrale Re-Made”, sarà messo in vendita nelle prossime settimane. L’edizione è limitata e conta solo 2022 paia. Verrà venduto in negozi selezioni delle rete e sullo store online dell’azienda di Asolo.







Lo scarpone è stato realizzato utilizzando un polimero rigenerato, derivante da circa 3 tonnellate di scarti della fase di stampaggio, che Scarpa ha accuratamente recuperato dopo averli stoccati e catalogati fin dal 1995. La produzione di un paio di Maestrale Re-Made consente la riduzione di emissioni di anidride carbonica del 27% rispetto al processo produttivo del “tradizionale” Maestrale in Pebax Rnew, a sua volta un materiale di origine vegetale, che consente una riduzione delle emissioni del 32% rispetto alle plastiche di origine fossile. La progettazione e l’intero processo di fabbricazione del Re-Made sono stati sviluppati dal Green Lab di Scarpa, il reparto produttivo dedicato alla sperimentazione di soluzioni sostenibili.







Scarpa, Parisotto (Ceo): "Abbiamo avuto la lungimiranza di catalogare gli scarti: oggi compiamo un altro passo fondamentale verso il taglio delle emissioni"

“Dopo aver lanciato nel 2021 la Mojito Bio, prima calzatura certificata biodegradabile al 100%, e altri prodotti fortemente orientati alla sostenibilità, oggi compiamo un altro passo fondamentale verso la riduzione dell’impatto ambientale nella produzione di scarpe", ha sottolineato il presidente di Scarpa Sandro Parisotto. "Oltre 25 anni fa abbiamo avuto l’intuizione e la lungimiranza di catalogare e archiviare ordinatamente gli scarti di produzione: un approccio visionario rivolto al futuro, con la consapevolezza che prima o poi la tecnologia ci avrebbe consentito di valorizzare un materiale altrimenti destinato al macero", ha aggiunto Parisotto.

"Quel momento è finalmente arrivato ed oggi presentiamo il Maestrale Re-Made, una versione ancora più green di un prodotto icona del nostro brand, che ne mantiene inalterate prestazioni e qualità. Il lancio di questo nuovo scarpone si pone all’interno di un percorso tracciato dal Green Manifesto, un pilastro fondamentale che ci ha consentito di mettere nero su bianco i principi sostenibili dell’azienda per concretizzarli in nuove iniziative, finalizzate ad allineare l’attività di Scarpa ai migliori standard internazionali. Si tratta di un impegno programmatico molto importante, poiché rappresenta il faro che ci guiderà da qui in avanti per il prossimo futuro”, ha concluso Parisotto.

Scarpa, parte del ricavato andrà all’associazione no profit Protect Our Winters

Con il lancio del Maestrale Re-Made, Scarpa avvia inoltre una collaborazione con POW - Protect Our Winters Europe: parte del ricavato delle vendite del nuovo modello sarà destinata all’associazione no profit impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e nella sensibilizzazione in materia di cambiamento climatico.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Scarpa. La nostra associazione si avvale di partnership con marchi che non solo hanno un legame profondo con la comunità dell'outdoor e della montagna, ma che hanno una passione e un'attenzione per la riduzione del proprio impatto e per la sostenibilità in ambito economico. POW aiuta gli appassionati di outdoor a proteggere i luoghi che amano dai cambiamenti climatici: la nostra è una comunità di atleti, scienziati, creativi e imprenditori che promuovono politiche apartitiche per proteggere il nostro mondo oggi e per le generazioni future", ha commentato Dan Yates, European Partnership Manager di Protect Our Winters Europe.

Scarpa, il grande alpinista Hervé Barmasse testimonial della campagna di lancio

Testimonial del Re-Made il grande alpinista Hervé Barmasse, protagonista di un suggestivo ed emozionante video pubblicato nel canale Youtube di Scarpa in cui l’atleta esalta valori come il rispetto della natura e l’amore per la montagna, lanciando a tutti “la sfida” di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Nelle scorse settimane Scarpa, in qualità di coordinator di un consorzio di varie realtà internazionali, ha dato vita al progetto “Re-shoes”, con l’obiettivo di produrre nei prossimi anni un nuovo modello di scarpa di alta qualità attraverso il riciclo di calzature usate. L’iniziativa vuole fornire una soluzione alternativa, circolare e sostenibile per la gestione del “fine vita” delle scarpe, introducendo le pratiche di riciclo virtuoso come nuovo standard all'interno della filiera dell’industria calzaturiera.