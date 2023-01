Agos, presentata la survey sui nuovi consumi sostenibili

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Agos, presentata la ricerca “Agos Insights. I nuovi consumi sostenibili”

Gli italiani sono sempre più attenti alla sostenibilità e alle tematiche ad essa collegate ma, spesso, è ancora difficile metterla in pratica con azioni concrete. Ecco quello che emerge dalla prima edizione della ricerca “Agos Insights. I nuovi consumi sostenibili”, realizzata in collaborazione con Eumetra e destinata a diventare un appuntamento annuale per monitorare le abitudini delle famiglie sul fronte green con l’obiettivo di offrire risposte adatte a supportare la transizione in chiave sostenibile. Del resto Agos, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, fa della sostenibilità espressa dai valori di “green e prossimità” un punto fondante della propria strategia.