ANBI, prestata a Rimini la certificazione di sostenibilità "Gocciaverde"

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. ANBI, Certificazione "Gocciaverde": agricoltori e consumatori alleati per un mercato sempre più etico In occasione di "Macfrut 2023", ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) ha annunciato l'avvio operativo di "Gocciaverde", certificazione privata volontaria sull'uso dell'acqua e sulla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. Il progetto ha l'obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza sostenibile delle imprese italiane e migliorare la loro competitività sui mercati internazionali. L'iter certificatorio richiede il rispetto di requisiti specifici e la messa in atto di azioni virtuose, che originano indicatori verificabili e misurabili, attestati da una parte terza indipendente. La comunicazione al consumatore avviene attraverso l'uso di una specifica etichetta ed un QR code che, posizionati sulle confezioni, permettono di controllare l'effettiva sostenibilità dei processi applicati, completando altri standard pubblici o privati e permettendo l'accesso ad informazioni riguardanti il processo produttivo attraverso il rimando ad una specifica pagina web, che contiene una descrizione approfondita del processo di gestione dell'acqua, valori numerici e grafici. "È necessario riprendere un virtuoso rapporto di comunicazione con i consumatori, soprattutto per i prodotti ortofrutticoli. La certificazione Gocciaverde è un elemento di competitività, che permette all'agricoltore di essere protagonista in processi di marketing, altrimenti subiti", ha a dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "Perno centrale nel processo di certificazione sono i Consorzi di bonifica ed irrigazione, che devono testare, per primi, la sostenibilità delle proprie pratiche di distribuzione irrigua ed il loro valore ecosistemico; in questo modo vogliamo concretamente confermarci protagonisti di un modello di sviluppo compatibile, che abbia al centro il territorio e la sua economia", ha commentato Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.